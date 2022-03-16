جونسون يزور الإمارات والسعودية للتباحث حول النفط وروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، زيارة إلى الإمارات والسعودية «الشريكين الأساسيين» لتهدئة أسواق الطاقة العالمية بعد الحرب على أوكرانيا، ومساعدة الغرب على خفض اعتماده على المحروقات الروسية.

وسيلتقي جونسون في الإمارات ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ثم سيجري محادثات مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على أمل إقناعهما بالانضمام إلى التحالف ضد روسيا وزيادة الإنتاج النفطي لبلديهما. لكن زيارة جونسون إلى السعودية تثير جدلا كبيرا في بريطانيا؛ بسبب أداء المملكة في مجال حقوق الإنسان، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال جونسون في بيان إن «الهجوم الوحشي وغير المبرر» على أوكرانيا ستكون له عواقب «تتجاوز حدود أوروبا»، مؤكدا أنه يريد بناء «تحالف دولي» لمواجهة هذا «الواقع الجديد»، وأضاف أن «العالم يجب أن يُفطم عن النفط والغاز الروسي» لحرمان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من عائدات النفط والغاز.

وتابع رئيس الوزراء المحافظ أن «السعودية والإمارات شريكان دوليان رئيسيان في هذا الجهد»، مؤكدا «سنعمل معهما لضمان الأمن الإقليمي ودعم جهود المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية على الأمد الطويل».

ودعت الدول الصناعية السبع الكبرى بما في ذلك المملكة المتحدة، الخميس، البلدان المنتجة للنفط والغاز إلى «زيادة شحناتها» لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

محاور المحادثات في الأمارات والسعودية

وقالت رئاسة الحكومة البريطانية إن المناقشات ستتركز على «الجهود المبذولة لتحسين أمن الطاقة والحد من تقلب أسعار الطاقة والغذاء التي تؤثر على الشركات والمستهلكين البريطانيين» الذين يواجهون أساسا ارتفاعا في تكاليف المعيشة. كما ستتناول المحادثات «الاستقرار الإقليمي» في الشرق الأوسط، حسب رئاسة الحكومة البريطانية.

- جونسون يدعو دول الغرب لوقف «إدمانها» على موارد الطاقة الروسية

وفي مواجهة انتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان لزيارته إلى السعودية خصوصا بعد تنفيذ أحكام الإعدام في 81 شخصا، السبت، قال الناطق باسم جونسون إن بريطانيا «تعارض بشدة عقوبة الإعدام في كل الظروف وفي كل البلدان».

وأكد أن جونسون سيبحث في هذه الإعدامات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المتهم أيضا بالأمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي المنتقد الشرس للسلطة السعودية في 2018. وقال: «نثير بشكل منهجي قضايا حقوق الإنسان مع دول أخرى بما في ذلك السعودية، وسنتطرق إلى إعدامات السبت مع الحكومة في الرياض».

جونسون يدعو لخفض الاعتماد على المحروقات الروسية

وفي مقال نُشر الثلاثاء في جريدة «ديلي تلغراف» دعا بوريس جونسون الدول الغربية إلى خفض اعتمادها على المحروقات الروسية، مؤكدا أن السماح لفلاديمير بوتين «بالإفلات» بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014 وزيادة الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين كان «خطأ فادحا».

وعبر عن أسفه لأن بوتين «عندما أطلق أخيرا حربه الوحشية في أوكرانيا كان يعلم أن العالم سيجد صعوبة في معاقبته».

ويفترض أن يعرض جونسون استراتيجية الحكومة لأمن الطاقة في الأسابيع المقبلة مع التركيز على الطاقة المتجددة والتنقيب عن المحروقات في بحر الشمال ما سيساعد في تقليل تبعية المملكة المتحدة في قطاع الطاقة.

وقال المحلل في شركة «فيريسك مابلكروفت»، توربيورن سولتفيت، لـ«فرانس برس» إن الإمارات قد تكون أكثر استعدادا من الرياض لزيادة شحنات النفط.