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مقتل فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 09:27 صباحا
مقتل فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
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قتل فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، وأصيب تسعة أشخاص آخرين بجروح في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الوزارة قولها إن «شهيد قلنديا هو الشاب علاء شحام في العشرينيات من عمره، وقد أصيب برصاصة.. في الرأس، كما أصيب ستة شبان آخرين برصاص الاحتلال».

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة مقتل فتي فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح في مخيم بلاطة في شمال الضفة الغربية. وأفادت الوزارة بأن «نادر هيثم فتحي ريان (16 عاما) أُصيب في الرأس وفي الصدر والبطن واليد بعدما أُطلقت عليه العديد من الأعيرة النارية، وأشارت إلى نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.

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