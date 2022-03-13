العراق يستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على هجوم أربيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، أنها استدعت السفير الإيراني لدى بغداد من أجل إبلاغه باحتجاج الحكومة العراقية على الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق.

ونددت الخارجية العراقية في بيان بـ«الانتهاك السافر الذي طال سيادة وأراضي جمهورية العراق»، مضيفة أنها استدعت «عصر اليوم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جمهورية العراق، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقية على القصف الصاروخي الإيراني الذي تعرضت له محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق»، وفق «فرانس برس».

12 صاروخًا استهدفت أربيل

وأكد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في كردستان أنه «في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، استهدفت مدينة أربيل بـ12 صاروخًا بالستيًا»، موضحًا أن «الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدًا من جهة الشرق»، وأضاف البيان أن «الصواريخ كانت موجّهة إلى القنصلية الأميركية في أربيل» وأن الهجوم لم يسفر عن «خسائر بالأرواح»، ولم تعلق اسرائيل حتى الآن على الهجمات.

وللعراق حدود شرقية واسعة مع إيران التي تملك نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا في هذا البلد وتدعم فصائل مسلحة فيه. وعادةً ما تنسب الهجمات التي تستهدف المصالح الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.

وشهدت البلاد مطلع العام تصاعدًا في الهجمات الصاروخية والهجمات بالمسيرات المفخخة تزامنًا مع الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبومهدي المهندس اللذين قتلا بضربة أميركية في مطار بغداد.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني الأحد في بيان نشر على موقعه الإلكتروني «سباه نيوز» أن «المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني تم استهدافه بصواريخ قوية ونقطوية دقيقة تابعة لحرس الثورة الإسلامية».

حقيقة وجود قاعدة إسرائيلية في أربيل

وردّت حكومة إقليم كردستان ببيان على «الهجوم الجبان بذريعة ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأميركية»، بالقول إن «الموقع المستهدف كان مكانًا مدنيًا» وأن «التبرير كان فقط لإخفاء هذه الجريمة البغيضة».

- قصف أربيل بالعراق.. إيران تتبنى الهجوم وأميركا وفرنسا تديناه

ونفى محافظ أربيل أوميد خوشناو في تصريح الأحد وجود «مقرات إسرائيلية» في أربيل. وقال «منذ فترة يتحدثون عن وجود مقرات إسرائيلية ولكن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا توجد أية مقرات إسرائيلية في هذه المنطقة. فقط الموجود مبنى القنصلية الأميركية الجديد»، كان الحرس الثوري قد توعّد قبل نحو أسبوع بالردّ على قصف إسرائيلي قرب دمشق أدى إلى مقتل اثنين من ضباطه، وأكد ناطق باسم الخارجية الأميركية أن الهجوم لم يسفر «عن أضرار وضحايا في أية منشأة أميركية»، والأحد قبيل الفجر، سمع مراسل لـ«فرانس برس» في أربيل دوي ثلاثة انفجارات.

«الصواريخ وقعت في أماكن فارغة»

وفي مؤتمر صحفي الأحد، قال محافظ أربيل إن «الصواريخ وقعت في أماكن فارغة» وأن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين «أحدهما سائق أجرة والآخر حارس إحدى المزارع وإصاباتهما طفيفة».

وقال سائق الأجرة الجريح زيريان وزير البالغ 35 عامًا لوكالة «فرانس برس» «في الساعة الواحدة وخمس دقائق وقع القصف، بداية شاهدت غبارًا كثيفًا ثم سمعت صوتًا قويًا أدى إلى تهشم زجاج سيارتي»، وأضاف: «أصبت بوجهي وبعدها في الوقت نفسه وقعت انفجارات أخرى وأرغمت على أن أترك سيارتي وأهرب».

ونشرت قناة «كردستان 24» التلفزيونية المحلية صورًا على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعرض مقرّها القريب من القنصلية الأميركية في أربيل، لأضرار نتيجة الهجمات. وتظهر الصور زجاجًا متكسرًا وأجزاء منهارة من السقف.