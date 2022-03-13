الرياض وطهران لم يتفقا على موعد الجولة الخامسة للحوار

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد الإعلام الرسمي الإيراني، الأحد، أن أي موعد لجلسة جديدة من الحوار بين طهران والرياض لم يتم تحديده، وذلك بعد تقارير عن «تعليق» الجمهورية الإسلامية مشاركتها فيه.

وقطعت العلاقات بين الخصمين الإقليميين منذ مطلع 2016. إلا أن البلدين اللذين يقفان على طرفي نقيض في مختلف الملفات الإقليمية، أجريا خلال العام الماضي، أربع لقاءات لتحسين العلاقات بينهما، استضافتها العاصمة العراقية، وفق «فرانس برس».

«لم يحدد بعد موعد لعقد الجولة الخامسة»

وأوردت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية، الأحد، أنه «لم يحدد بعد موعد لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية». وأضافت: «لم تعلن إيران بعد موعدًا محددًا لهذه المفاوضات»، مشيرة الى أن «بعض المصادر الإخبارية أفاد أن المباحثات بين إيران والسعودية تم تعليقها موقتًا» في وقت سابق اليوم.

وأتت الأنباء عن تعليق المشاركة الإيرانية في الحوار، غداة إعلان السعودية أنها أعدمت في يوم واحد 81 شخصًا دينوا بجرائم مختلفة مرتبطة «بالإرهاب»، وهو عدد قياسي ليوم واحد.

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وذكر الإعلام الرسمي السعودي أن الذين تم إعدامهم ينتمون «لتنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة».

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من محتجين على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر. وعقد البلدان أربع جلسات حوار بين أبريل وسبتمبر 2021.

أبرز قوتين إقليميتين في الخليج

وتعد الجمهورية الإسلامية والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية ومن أبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفًا عسكريًا داعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا، وتتهم طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.

كذلك، تبدي السعودية الحليفة للولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، قلقها من نفوذ إيران الإقليمي وتتّهمها بالتدخل في دول عربية مثل سورية والعراق ولبنان، وتتوجّس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رحّب في الخامس من مارس، بتصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبرًا أنها تظهر «رغبة» الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.