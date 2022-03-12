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السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 03:40 مساء
السعودية تعدم 81 شخصا خلال 24 ساعة دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
علم المملكة العربية السعودية، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت السعودية، السبت، أنها أعدمت في يوم واحد 81 شخصًا دينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»، وهو عدد يتجاوز إجمالي حالات الإعدام في العام السابق وشملت 69 شخصًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن المتهمين منتمون «لتنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة» وأشارت إلى أنهم عملوا على استهداف مقار حيوية وتهريب أسلحة إلى المملكة، وفق «فرانس برس».

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وأفرجت السلطات السعودية أمس الجمعة، عن المدون والناشط السعودي رائف بدوي المدافع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، بعد عشرة أعوام أمضاها في السجن، وفق ما أفادت زوجته أنصاف حيدر، الجمعة.

وسيظل المدون والناشط السعودي رائف بدوي ممنوعًا من السفر لعشرة أعوام، على ما أفاد مسؤول سعودي السبت، غداة إطلاقه بعد أن أمضى في سجن بلاده عشر سنوات جعلته رمزًا لحرية التعبير في العالم.

 

 

 

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