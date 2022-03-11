«رويترز»: زعيم «داعش» الجديد هو شقيق البغدادي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وكالة «رويترز» أن زعيم تنظيم «داعش» الجديد، المكنى بأبو الحسن الهاشمي القرشي هو شقيق زعيم التنظيم الأسبق أبوبكر البغدادي، وذلك نقلا عن مسؤولين أمنيين من العراق، ومسؤول أمني غربي.

وبث التنظيم رسالة صوتية على الإنترنت، مقطع فيديو، يعلن فيها تولي أبو الحسن قيادة التنظيم، بعد أسابيع فحسب من مقتل أبو إبراهيم القرشي، الذي خلف البغدادي في العام 2019.

وتشابهت النهايات بالنسبة لكل من البغدادي والقرشي، إذ لقي كل منهما مصرعه بتفجير نفسه وأفراد عائلته خلال غارة أميركية على المكان الذي يتحصن به ويختبئ فيه بشمال سوريا.

تعود جذور «داعش» إلى تنظيم القاعدة في العراق، الذي نشط عقب الغزو الأميركي في العام 2003، حيث نجح في استغلال الأحداث التي شهدتها سورية منذ العام 2011، ليشكل «دولته»، التي سيطرت على مساحات شاسعة من العراق وسوريا العام 2014، قبل أن ينهار إثر هزيمته في الموصل على أيدي قوات عراقية ودولية في العام 2017.

واختبأ آلاف من مقاتليه المسلحين في السنوات الأخيرة معظمهم في مناطق نائية، لكن ما زال بإمكانهم تنفيذ هجمات كبيرة على غرار حروب العصابات.

جمعة البدري الاسم الحقيقي لزعيم «داعش» الجديد

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان لـ«رويترز» اليوم الجمعة، إن الاسم الحقيقي للزعيم الجديد هو جمعة عوض البدري من العراق، وإنه الشقيق الأكبر للبغدادي، وأكد مسؤول أمني غربي أن الرجلين شقيقان لكنه لم يحدد أيهما الأكبر سنا.

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وهذه المرة الأولى التي يكشف عن هذه المعلومة منذ إعلان «داعش» تعيين زعيم جديد، وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مسموح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ولا يُعرف الكثير عن البدري، لكنه ينحدر من دوائر قريبة من المتشددين العراقيين الذين يلفهم الغموض، الذين ازدادوا صلابة بفعل المعارك وبرزوا في أعقاب الغزو الأميركي العام 2003.

تهديد أمني جديد للعراق

وقال أحد المسؤولين الأمنيين العراقيين اللذين تحدثا لـ«رويترز» إن البدري انتقل أخيرا وعبر الحدود من سورية، التي كان يتحصن بها، إلى العراق.

وسيسيطر البدري على موارد مالية مهمة، وذلك بحسب تقرير لفريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة صدر ديسمبر الماضي.

تضمن التقرير أن «التقييمات الأخيرة تقدر احتياطيات التنظيم بين 25 و50 مليون دولا»، لكنه داعش تلجأ إلى الحصول على تمويلات عبر «الابتزاز والانتهازية والنهب والخطف لطلب الفدى».