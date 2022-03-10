قيس سعيد: انطلاق عملية تطهير لتونس من المضاربين والمحتكرين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد انطلاق عملية تطهير في بلاده من «المضاربين والمحتكرين»، وذلك خلال لقائه مع رئيس الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج اليوم الخميس.

وأكد قيس سعيد أنه: «لا أحد فوق القانون، وعلى أن العمل سيتواصل وفق نفس المبادئ وبثبات للتصدي لكل من يعبث بقوت المواطنين، وذلك من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي»، حسبما ذكرت الرئاسة التونسية في بيان.

تحذير رئاسي للمتلاعبين بأسعار السلع والمحتكرين

وأشار إلى إعداد مرسوم سيعرض على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لمواجهة احتكار السلع، فضلا عن مشروع «الصلح الجزائي والمشروع المتعلق بالشركات الأهلية».

وأضاف: «أيادينا غير مرتعشة أمام الحق في سبيل تحقيق أهداف الشعب، كما أننا لا تهاب الصعاب، وسنضرب بقوة القانون كل من يختيل نفسه فوق المساءلة، ستكون عملية تطهير كاملة بدون أي تصفية للحسابات».

وواجه تونسيون أزمة في توافر بعض المواد الغذائية منها الدقيق والسكر، بعد أن قررت الحكومة رفع أسعار المحروقات بداية من مارس الجاري.