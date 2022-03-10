المحكمة الدولية تدين عضوين بحزب الله في اغتيال رفيق الحريري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس فسخ الحكم القاضي بتبرئة عضوين من حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأصدرت مذكرتي توقيف بحقهما.



وقررت الغرفة وفق ما أعلنت رئيستها القاضية إيفانا هردليشكوفا «بالإجماع فسخ حكم تبرئة السيدين (حسن) مرعي و(حسين) عنيسي». وقالت «نعلن بالإجماع أنهما مذنبان»، حسب وكالة «فرانس برس».

جاء القرار بعد إدانة المحكمة في أغسطس 2020 عضواً آخر في حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً في قضية اغتيال الحريري في وسط بيروت في 14فبراير 2005.