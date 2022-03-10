«خطأ فادح» يطيح بوزير جزائري

القاهرة - بوابة الوسط

أقال الرئيس الجزائري الخميس وزير النقل «لارتكابه خطأ فادحا» في ممارسة مهامه، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة. ونادرا ما تتم المجاهرة بمثل هذا السبب الذي لم يتضح ما هو بالضبط. وهو ثاني وزير يُقال منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في ديسمبر 2019



وجاء في البيان «أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه». وأوضح البيان أن الإقالة حصلت بعد «استشارة» رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان.



متى دخل عيسى بكاي التشكيل الحكومي؟

ودخل عيسى بكاي (57 سنة) الحكومة مع أول تشكيلة وزارية للرئيس تبون في يناير 2020 كوزير مكلف التجارة الخارجية، وأصبح وزيرا للنقل في يوليو 2021. وجرى تكليف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير وزارة النقل بالنيابة، بحسب البيان.

وجاءت إقالته غداة إعلان وزارة النقل عن تسيير أكثر من 100 رحلة إضافية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الى الخارج اعتبارا من 15 مارس، بعد تقليص عدد الرحلات الجوية الى الخارج الى أقصى حد في إطار القيود المتعلقة بوباء كوفيد.



وهذه ثاني مرة يقيل فيها الرئيس تبون وزير نقل، منذ توليه الحكم في ديسمبر 2019. وكان الوزير السابق لزهر هاني أقيل في يناير 2021 مع مدير شركة الخطوط الجوية المملوكة للدولة بسبب «استيراد سلع تتصل بـخدمات الإطعام» في انتهاك لتعليمات تقضي باعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد.

وأجرى تبون في 17 فبراير تعديلا بسيطا على الحكومة شمل تعيين وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي خلفا لوفاء شعلال، وعبد الرحمان راوية وزيرا للمالية، وهو المنصب الذي كان يشغله رئيس الوزراء.