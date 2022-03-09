لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية

القاهرة - بوابة الوسط

حث محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة يوم الأربعاء الولايات المتحدة على إجراء تحقيقات شاملة في سقوط مدنيين جراء الضربات الجوية الأميركية في سورية لضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.

وأصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجددًا «توصية للولايات المتحدة وجميع الأطراف بإجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة وحيادية في الحوادث التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين والتي اشتركت فيها قواتها»، بحسب «رويترز».

ودعت اللجنة واشنطن لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ونشر النتائج التي تتوصل إليها.

أوستن أمر بالنظر في الضربة

في نوفمبر، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بالنظر في الضربة التي نُفذت العام 2019 على بلدة الباغوز السورية وتسببت في سقوط ضحايا من المدنيين.

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وذكرت جريدة نيويورك تايمز أن الضربة قتلت ما يصل إلى 64 امرأة وطفلًا، وهي جريمة حرب محتملة، خلال المعركة ضد تنظيم «داعش».

كما دعا الخبراء المستقلون إلى تخفيف العقوبات الغربية على سورية لتقليل تأثيرها على المدنيين الذين يعانون نقصًا في البضائع والسلع وتضخمًا «هائلًا».