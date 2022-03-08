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السيسي يلتقي الملك سلمان وولي العهد السعودي خلال زيارة للرياض (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 04:16 مساء
السيسي يلتقي الملك سلمان وولي العهد السعودي خلال زيارة للرياض (صور)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء ولي العهد السعودي في الرياض. (واس)
alwasat radio

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الرياض، اليوم الأربعاء، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» أن السيسي «التقى خلال الزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية؛ حيث أُقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وعُزف السلامان الوطنيان واستعراض حرس الشرف».

عمق العلاقات المصرية السعودية
وأضاف راضي، أن «هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط بين الدولتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة، حيث سيبحث الرئيس خلال الزيارة، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي».

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ويشارك في الزيارة وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، ورئيس الحرس الجمهوري اللواء مصطفى شوكت.

طائرات الصقور ترسم ألوان العلم المصري 
وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» استقبل «محمد بن سلمان الرئيس المصري بمطار الملك خالد الدولي، وقدمت طائرات الصقور السعودية استعراضًا جويًا رسمت خلاله ألوان العلم المصري».

وأشارت الوكالة إلى أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 179 مليار ريال ( حوالي 47.7 مليار دولار)، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021 مسجلاً 7.2 مليارات ريال ( حوالي 1.9 مليار دولار).

وأضافت الوكالة أنه من  المتوقع أن يحقق مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي عند تشغيله عددًا من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز قدرة الشبكات الكهربائية الوطنية، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، وتمكين البلدين من تحقيق الأهداف الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح ولي العهد السعودي في الرياض. (واس)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح ولي العهد السعودي في الرياض. (واس)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال ولي العهد السعودي له في الرياض. (واس)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال ولي العهد السعودي له في الرياض. (واس)
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