رفع الإقامة الجبرية عن نائب رئيس حركة النهضة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حركة النهضة التونسية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أن نائب رئيس الحركة نورالدين البحيري أُطلق من الإقامة الجبرية.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن وزارة الداخلية التونسية، نبأ رفع الإقامة الجبرية عن البحيري في وقت متأخر من مساء الإثنين، حسب وكالة «رويترز».

ووضع البحيري قيد الإقامة الجبرية في المنزل بسبب «تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية»، وفق تصريح لوزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين.

ويعد البحيري، أول مسؤول كبير في حركة النهضة، يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان في يوليو الماضي، في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بـ«الانقلاب».

كما استهدفت الملاحقات الأمنية العديد من كبار السياسيين ورجال الأعمال، وذلك في «قضايا فساد أو تشهير»، وانتقدت جماعات حقوقية بعض تلك الاعتقالات، واستخدام المحاكم العسكرية للنظر في مثل هذه القضايا.