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مجلس القضاء التونسي الموقت يؤدي اليمين أمام قيس سعيد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 07:20 مساء
مجلس القضاء التونسي الموقت يؤدي اليمين أمام قيس سعيد
أعضاء المجلس الأعلى الموقت للقضاء في تونس. (الإنترنت)
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أدى أعضاء المجلس الأعلى الموقت للقضاء في تونس، الإثنين، اليمين أمام الرئيس قيس سعيد، الذي عينهم بعد أن قام بحل المجلس السابق، ما عرضه لانتقادات شديدة واتهامات بالهيمنة على القضاء واحتكار السلطات.

وقال سعيد، في خطاب قصير نشرته الرئاسة، إنها «لحظة تاريخية بكل المقاييس»، وتابع: «نخوض معًا حربًا بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين، الذين أرادوا أن يتسللوا إلى قصور العدالة»، وفق «فرانس برس».

وقام سعيد الذي قام في  25 يوليو الماضي بإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان، بحل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير الماضي، الهيئة الدستورية المستقلة التي تم تأسيسها في العام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد. 

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ويوجه سعيد اتهامات بالفساد والعمل وفقًا للولاءات السياسية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل. وكان أصدر مرسومًا لاستبدال المجلس الأعلى للقضاء أعطى فيه لنفسه صلاحيات إقالة القضاة، فضلًا عن منعهم من الإضراب.  

«طلب إعفاء كل قاضٍ يخل بواجباته المهنية»
غير أن قراره حل المجلس أثار مجددًا غضب معارضين، قالوا إنه يؤسس لعودة الديكتاتورية بعد 11 عامًا على سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ويمنح مرسوم إنشاء «المجلس الأعلى الموقت للقضاء» - الذي يُسمي الرئيس قسمًا من أعضائه - صلاحية لسعيد بـ«طلب إعفاء كل قاضٍ يخل بواجباته المهنية».

وورد في المرسوم أيضًا أنه يمنع «على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم».

وتشهد تونس تظاهر لمئات القضاة والمحامين، أمام قصر العدالة في العاصمة احتجاجا على حل الرئيس، قيس سعيد، المجلس الأعلى للقضاء.

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