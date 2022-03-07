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السعودية تصنع أجزاء من منظومة «ثاد» الأميركية للدفاع الجوي بالاتفاق مع «لوكهيد مارتن»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 05:32 مساء
السعودية تصنع أجزاء من منظومة «ثاد» الأميركية للدفاع الجوي بالاتفاق مع «لوكهيد مارتن»
مركبة عسكرية طورتها السعودية في أحد المعارض الخاصة بالصناعات الدفاعية. (الإنترنت)
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أعلنت السعودية، الإثنين، الاتفاق مع شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية على تصنيع أجزاء من منظومة «ثاد» الصاروخية للدفاع الجوي في المملكة، الساعية لتعزيز قدراتها لمواجهة هجمات الحوثيين في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية أعلنت موافقتها على «مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليًّا».

وتابعت أن هذا سيتم «بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد)». وشركة «لوكهيد مارتن» العربية السعودية المحدودة هي الفرع المحلي للشركة الأم الأميركية.

 رفع مستوى الجاهزية العسكرية في السعودية
ونقلت الوكالة عن نائب محافظ الهيئة لقطاع الصناعة، قاسم الميمني، أن المشروع يسعى إلى «الإسهام في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي» في السعودية.

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ويأتي هذا الإعلان على هامش تنظيم السعودية «معرض الدفاع العالمي» الأول في الرياض، حيث تعرض نحو 600 شركة وهيئة مختصة بالصناعات العسكرية في 42 بلدًا أحدث منتجاتها العسكرية. وكانت السعودية اتفقت نهاية العام 2018 على شراء 44 منصة لإطلاق صواريخ «ثاد» وصواريخ ومعدات أخرى بقيمة 15 مليار دولار.

صواريخ باتريوت ومنظومة «ثاد»
وفي أكتوبر 2019، نشرت وزارة الدفاع الأميركية معدات عسكرية، ضمنها صواريخ باتريوت ومنظومة «ثاد» في السعودية لحماية حليفتها الرئيسية في المنطقة مع تصاعد التوتر مع إيران حينها.

وقال الجيش الأميركي إن منظومة «ثاد» الدفاعية استُخدمت لأول مرة في ظروف قتالية خلال هجوم للحوثيين على الإمارات نهاية يناير الفائت.

وتتعرض السعودية، خصوصًا مدن جنوب المملكة المحاذية للحدود مع اليمن، باستمرار لهجمات يشنها الحوثيون بواسطة صواريخ بالستية وطائرات مسيرة.

وفي ديسمبر قال التحالف العسكري، الذي تقوده الرياض في اليمن، إن الحوثيين أطلقوا أكثر من 850 طائرة مسيرة مفخخة و400 صاروخ بالستي على السعودية في السنوات السبع الماضية، ما أسفر عن مقتل 59 مدنيًّا.

توطين الصناعات العسكرية 
وتقود السعودية منذ 2015 تحالف عسكريًّا في اليمن، يضم الإمارات؛ دعمًا للحكومة التي تخوض نزاعًا داميًا ضد الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

وتعمل السعودية، أكبر دولة مصدرة للبترول وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، راهنًا على توطين عديد الصناعات العسكرية بالتعاون مع شركائها الدوليين، علمًا بأنها من بين أكبر زبائن السلاح في العالم.

وتسعى المملكة لتوطين أكثر من 50% من إنفاقها على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030 من 11.7% في نهاية 2021، حسب البيانات الرسمية.

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