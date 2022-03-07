الجيش الفرنسي يعلن مقتل قيادي جزائري بتنظيم القاعدة في مالي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الفرنسي، الإثنين، أن قوته المناهضة للمتطرفين المسلحين في مالي قتلت الجزائري يحيى جوادي، وهو «قيادي بارز في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، يشرف على الشؤون المالية واللوجستية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقتل جوادي، المعروف أيضا باسم أبو عمار الجزائري، «ليل 25-26 فبراير في منطقة تقع على بعد حوالي 160 كلم شمال تمبوكتو في وسط مالي، وفق بيان الجيش الفرنسي».

كما قُتل جنديان من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «مينوسما» في مالي، الإثنين، بالقرب من منطقة موبتي وسط البلاد، وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة، بحسب الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة.

وكتب الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي أوليفييه سالغادو: «صباح اليوم، اصطدمت قافلة لوجستية من البعثة بعبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال موبتي. وبحسب الحصيلة الأولية، تسبب الانفجار في مقتل اثنين من جنود حفظ السلام وإصابة أربعة آخرين»، وفقا لوكالة «فرانس برس».