مقتل 13 جنديا سوريا في هجوم لـ«داعش» استهدف حافلة عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 13 جنديًا سوريًا الأحد في هجوم استهدف حافلة عسكرية في منطقة صحراوية بوسط سورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

ونقلت سانا عن مصدر عسكري أنه «حوالي الساعة 13.30 من بعد ظهر اليوم، تعرضت حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر لهجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة (...) أدى إلى استشهاد 13 عسكريًا بينهم عدد من الضباط وجرح 18 آخرين»، وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم شنته مجموعات تابعة لتنظيم «داعش»، وفق «فرانس برس».

قصف إسرائيلي

وفي 23 فبراير أطلق الجيش الإسرائيلي عددا من الصواريخ، فجراً، مستهدفا نقاطا في محيط مدينة القنيطرة جنوب سورية؛ ما أدى إلى خسائر مادية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في ثالث قصف إسرائيلي على البلاد خلال فبراير الجاري.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن «انفجارات دوت في ريف القنيطرة جنوب سورية نتيجة ضربات إسرائيلية» مشيرا إلى أن القصف قرب الحدود مع الجولان استهدف «مواقع عسكرية».

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واستهدف قصف صاروخي إسرائيلي في 17 فبراير نقاطا عسكرية قرب دمشق؛ ما أدى لخسائر مادية وفق الإعلام الرسمي، كما قتل جندي سوري وأصيب خمسة بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبرّي استهدف في التاسع من فبراير الحالي مواقع عسكرية في محيط دمشق.

وخلال الأعوام الماضية، تعرضت سورية لمئات الضربات الجوية الإسرائيلية، طالت مواقع للجيش وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.