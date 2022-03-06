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مقتل فلسطيني في هجوم بسكين بالقدس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 08:21 صباحا
مقتل فلسطيني في هجوم بسكين بالقدس
متظاهرون فلسطينيون يرشقون قوات الأمن الإسرائيلية بمقذوفات خلال مواجهات بين الطرفين في باحة المسجد الأقصى في القدس. (أ ف ب)
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قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح الأحد، فلسطينيًّا حاول طعن رجال شرطة كانوا متمركزين في البلدة القديمة في القدس الشرقية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأصاب المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 19 عامًا، والمتحدر من القدس الشرقية المحتلة، أحد رجال الشرطة بسكين، قبل إطلاق النار عليه، وفق وكالة «فرانس برس».

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