المغرب.. الأمن يعتقل شخصا «مواليا لداعش» ‬خطط لاستهداف أجانب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات المغربية، يوم الأربعاء، أنها اعتقلت شخصًا‭‭ ‬‬«مواليًا لتنظيم داعش» ‬‬كان يخطط لهجمات ضد أجانب بالمغرب.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المختص في الجرائم الكبرى ومنها قضايا الإرهاب، في بيان الأربعاء إنه تمكن من «توقيف عنصر متطرف موالٍ لما يسمى بتنظيم داعش، يبلغ من العمر 27 عامًا والذي يشتبه في تورطه في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية لها امتدادات وتقاطعات عابرة للحدود الوطنية، وذلك في إطار مشروع جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام»، بحسب «رويترز».

التحضير لصناعة المتفجرات

وأضاف البيان أنه «تم توقيف المشتبه فيه بدائرة فم أزكيد» بضواحي مدينة طاطا (جنوب المغرب) وأنه قام «بتحميل وتجميع العديد من المحتويات الرقمية من مواقع متطرفة بغرض الإلمام بطبيعة المواد والمستحضرات الموجودة في الأسواق التي تدخل في صناعة المتفجرات، والتدرب على كيفية إعدادها وتحضيرها لصنع أجسام متفجرة لاستعمالها في عمليات إرهابية باستخدام سيارة مفخخة».

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وأفاد بيان المكتب أيضًا أن «هذا المخطط الإرهابي كان يستهدف مهاجمة مواطنين أجانب بالمغرب، وبعض المسؤولين السامين في مؤسسات وزارية وأمنية، علاوة على العديد من المنشآت الحكومية والمصرفية والبنايات الأمنية الحساسة، والتي تم تحميل وتنزيل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على شبكة الإنترنيت لتسهيل استهدافها».

مواد مشبوهة .. وملصقات حائطية

كما قالت السلطات إنها ضبطت بمنزله «مجموعة من المواد المشبوهة بكميات متفاوتة والتي تدخل في صناعة وإعداد المتفجرات... وملصقات حائطية ذات حمولة متطرفة».

وفككت السلطات المغربية عشرات الخلايا الإرهابية خاصة بعد إعلان تأسيس تنظيم «داعش» وتقول إنها تتبنى مقاربة أمنية استباقية في تفكيك الخلايا.