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مصر تجلي 175 مواطنا عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 10:10 مساء
مصر تجلي 175 مواطنا عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا
مصريون عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا. (صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، تسييرها رحلة تابعة لخطوط «مصر للطيران» إلى بوخارست، لإعادة 175 مواطنًا، بعدما عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته صفحتها على «فيسبوك»، إن مختلف المؤسسات تعمل على احتواء تداعيات الأزمة الحالية على المواطنين المصريين في أوكرانيا.

ووصلت طائرة مصرية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، العاصمة الرومانية، وأقلعت عائدة بالمواطنين الذي عبروا الحدود الأوكرانية، وفق البيان.

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رافق الرحلة من القاهرة إلى رومانيا والعودة، السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، حيث تولى، مع السفير مؤيد الضلعي سفير مصر لدى رومانيا، متابعة الإجراءات الخاصة بسفر المواطنين التي تضطلع بها السفارة، وإنهاء كافة الترتيبات الإجرائية والتنظيمية والطبية، أو تلك الخاصة بالأوراق الثبوتية للمواطنين، فضلًا عن الفحوصات المتعلقة بفيروس «كورونا».

وقالت الخارجية المصرية إن سفارة مصر لدى بوخارست عملت، بالتنسيق مع السلطات الرومانية، على استقبال المواطنين المصريين منذ عبورهم الحدود الأوكرانية، وتيسير استقبالهم، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، انتهاءً بتسفيرهم باتجاه القاهرة مساء اليوم.

مصريون عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا. (صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)
مصريون عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا. (صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)
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