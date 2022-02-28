آلاف السودانيين يتظاهرون مجددا في شوارع العاصمة وسط محاولات للوصول للقصر الرئاسي

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر آلاف السودانيين المناهضين للحكم العسكري، الإثنين، في شوارع العاصمة والمدن المجاورة، فيما حاولت الشرطة تفريقهم.

وبينما حاول بعض المتظاهرين الاقتراب من القصر الرئاسي وسط العاصمة، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لإجبار المحتجين على التراجع، بحسب «فرانس برس».

«مستعدون للموت مهما كان لون الغاز»

وبحسب شهود عيان خرجت من قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة، غازات ألوانها حمراء وصفراء وخضراء تؤثر بشدة على العيون والتنفس.

وقالت المتظاهرة تقوى محمد: «هذا الغاز يجعلك تشعر بضيق في التنفس وألم في الحلق، لكنه لن يوقفنا». وأورد المتظاهر أنور بشير: «نحن شعب لدينا قضية مستعدون للموت دونها مهما كان لون الغاز».

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وكانت لجان المقاومة بالأحياء السكنية هي من دعت إلى تظاهرات الإثنين، من أجل استعادة الحكم المدني ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين. وامتدت احتجاجات الإثنين إلى خارج العاصمة.

وفي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، التي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم، قال الشاهد عادل أحمد لفرانس برس، عبر الهاتف، «يتظاهر الآن نحو 4000 متجهين نحو مقر الحكومة، حاملين الأعلام السودانية وصور الشهداء ويهتفون السلطة شعب، والعسكر إلى الثكنات».

مقتل 83 شخصًا

ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن أطاح البرهان شركاءه المدنيين من الحكم ونفذ انقلابًا عسكريًّا في أكتوبر في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.

وأعاق الانقلاب العسكري العملية الانتقالية التي تم التفاوض عليها بين العسكريين والمدنيين، التي انتهت بتقاسم السلطة في أعقاب إطاحة الرئيس عمر البشير العام 2019، بحسب الوكالة الفرنسية.

ومذ ذلك الحين تشّن السلطات الأمنية في البلاد حملة قمع واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 83 شخصًا على الأقل وإصابة المئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وكانت الأمم المتحدة اتهمت قوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية بانتظام أو استخدام الغاز المسيل للدموع كمقذوفات فتاكة ضد المتظاهرين.

مطالبة السلطات بالإفراج عن النشطاء المعتقلين

واستنكر مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السنغالي أداما دينغ، هذا الأسبوع، هذه الممارسات بعد زيارة للخرطوم داعيًا السلطات برئاسة البرهان إلى «مراجعة ردها» على المتظاهرين. كما طالب السلطات بالإفراج عن النشطاء المعتقلين بعد الانقلاب، الذين ما زالوا مسجونين.

وبحسب دينغ، هناك نحو «عشرين» ناشطًا معظمهم من الشباب «لم يلتقوا محامين قط». وكان البرهان أقر في مقابلة على التلفزيون الرسمي في وقت سابق من الشهر الجاري بأن ضباطًا استخدموا «بنادقهم الكلاشينكوف» ضد المتظاهرين، مؤكدًا أنها مبادرات شخصية تتعارض مع الأوامر.

وما زال الشارع السوداني يطالب بالعدالة لضحايا القمع، وأيضًا لأكثر من 250 متظاهرًا قتلوا خلال الانتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير في 2019.