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سفير روسيا في بيروت: موقف لبنان من أزمة أوكرانيا لا يؤثر على العلاقات مع موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 06:42 مساء
سفير روسيا في بيروت: موقف لبنان من أزمة أوكرانيا لا يؤثر على العلاقات مع موسكو
علم لبنان. (الإنترنت)
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قال السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف الأحد، إنه لا يظن أن بيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي أدان الغزو الروسي لأوكرانيا يؤثر كثيرًا على علاقات موسكو ببيروت.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية «في الأيام الصعبة نرى من معنا ومن ضدنا»، بحسب «رويترز».

 بلبلة سياسية في الداخل اللبناني 
وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية قد أصدرت يوم الخميس بيانًا أدانت فيه الغزو الروسي لأوكرانيا ودعت موسكو إلى وقف عملياتها العسكرية على الفور.

وحرك بيان وزارة الخارجية اللبنانية عن الأزمة الأوكرانية بلبلة سياسية في الداخل اللبناني، في مقابل استغراب روسي وترحيب أوروبي.

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وشهد اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِد الجمعة في القصر الرئاسي، سجالًا بين وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير العمل وممثل «حزب الله» في الحكومة مصطفى بيرم، الذي تساءل عن السبب الذي دفع لبنان إلى إصدار مثل هذا البيان، «خصوصًا أنه يناقض المساعي التي تدعي الحكومة اللبنانية أنها تبذلها في رفض التدخل بشؤون الدول»، حسب قوله.

ترحيب أوروبي.. ورد روسيا
وفي الوقت الذي، رحّبت فيه العواصم الأوروبية بمضامين البيان اللبناني، حيث زار سفيرا فرنسا وألمانيا لدى لبنان، وزير الخارجية والمغتربين، لشكر لبنان على البيان والموقف الصادر عن الأزمة الأوكرانية - الروسية، وتمنيا استمرار بيروت على موقفها هذا، ردت سفارة روسيا الاتحادية في لبنان، وقالت إن «بيان وزارة الخارجية اللبنانية أثار الدهشة لدينا لمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفًا ضدّ طرف آخر في هذه الأحداث، علمًا أن روسيا لم توفر جهدًا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية».

وأعلنت السفارة في البيان أن «أساس سياسة روسيا الاتحادية ليست سياسة التعدي على المصالح الأوكرانية بل حفظ الأمن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلها نظام كييف بعد تنصله من تنفيذ العديد من الاتفاقات ولا سيما اتفاقات مينسك».

وتابعت: «إضافة إلى أن روسيا لم تشنّ حربًا بل هي عملية خاصة تهدف إلى حماية مواطنين روس وبناء على طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين باستقلالهما».

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