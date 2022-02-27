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مصر تدعو لاجتماع عربي عاجل بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 03:42 مساء
مصر تدعو لاجتماع عربي عاجل بشأن أوكرانيا
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا، وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق أنها تتابع بقلق بالغ التطورات المتلاحقة اتصالًا بالأوضاع في أوكرانيا.

وشددت الخارجية المصرية على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًّا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدولييْن، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديًا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي، وفقًا «لروسيا اليوم». 

وتستمر معركة السيطرة على كييف، الأحد، بينما يعزز الغرب ضغوطه على موسكو عبر استبعاد مصارف روسية من نظام «سويفت» المالي، ويستعد لتسليم مزيد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأعلنت بلدية كييف فرض حظر التجول في العاصمة الأوكرانية بدءًا من السبت في الساعة 5 مساءً حتى الإثنين الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي، مضيفة أن جميع الموجودين في الشوارع خلال هذه الفترة «سيعتبرون أعضاء في مجموعات من المخربين الأعداء»، وفقًا لقناة «فرانس 24».

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