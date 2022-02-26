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أميركا تمنع مسؤولين صوماليين من السفر إليها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 فبراير 2022, 08:26 صباحا
أميركا تمنع مسؤولين صوماليين من السفر إليها
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
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  منعت الولايات المتحدة يوم الجمعة مسؤولين صوماليين وأفرادًا آخرين من السفر إلى الولايات المتحدة متهمة إياهم «بتقويض العملية الديمقراطية» في الصومال.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة منعت إصدار تأشيرات لهؤلاء الأفراد بعد أن أعلن الصومال تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة يوم الجمعة إلى 15 مارس، حسب وكالة «رويترز».

كان من المقرر الانتهاء من انتخابات مجلس النواب الجمعة وفقًا لاتفاق جديد، وتمهيد الطريق لتسمية الرئيس، لكن نائب وزير الإعلام عبدالرحمن يوسف قال إن «الموعد النهائي محدد في 15 مارس». وأضاف في خطاب متلفز: «أعرب المجلس الاستشاري الوطني عن خيبة أمله لعدم تمكنه من الالتزام بالمهلة المحددة».

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان صندوق النقد الدولي في مقابلة لوكالة «فرانس برس» أن «المزيد من التأخير قد يؤدي إلى وقف برامجه كليا وعلى صندوق النقد الدولي الانتهاء من تقييم برامجه منتصف مايو، بما في ذلك العديد من النقاط الرئيسية المتعلقة بالإصلاحات المستقبلية التي يجب أن تصادق عليها الحكومة الجديدة».

وتأخر هذا البلد الفقير أكثر من عام في إجراء العملية الانتخابية على خلفية التوتر بين الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف بفارماجو ورئيس وزرائه محمد حسين روبل.

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