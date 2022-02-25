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فرانس برس: بشار الأسد يشيد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا معتبرا إياها تصحيحا للتاريخ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 07:06 مساء
فرانس برس: بشار الأسد يشيد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا معتبرا إياها تصحيحا للتاريخ
الرئيس السوري بشار الأسد. (الإنترنت).
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أشاد الرئيس السوري، بشار الأسد، الجمعة، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بالهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، معتبرا أنه «تصحيح للتاريخ»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال الأسد، وفق بيان صادر عن الرئاسة السورية، «ما يحصل اليوم هو تصحيحٌ للتاريخ وإعادةٌ للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي»، معتبرا أن «روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية».

وأعلنت رئاسة الجمهورية السورية، الثلاثاء الماضي اعتراف الحكومة السورية بـ«جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك»، مشيرة إلى أن الرئيس بشار الأسد بحث الاعتراف بـ«جمهورية دونيتسك» قبل شهرين مع «وفد برلمانيٍ روسيٍ ضم ممثلين عن جمهورية دونيتسك زار دمشق».

ممثلين عن جمهورية دونيتسك
وقالت الرئاسة السورية في بيان نشرته على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، إن «رئاسة الجمهورية العربية السورية توضح أن الرئيس بشار الأسد وخلال زيارة وفدٍ برلمانيٍ روسيٍ إلى دمشق برئاسة السيد ديمتري سابلين النائب في مجلس الدوما الروسي، يضم ممثلين عن جمهورية دونيتسك بتاريخ 21 ديسمبر 2021 أي قبل شهرين من التطورات التي حصلت أخيرًا بحث الاعتراف بها».

وأضافت: «طرح حينها الرئيس الأسد استعداد سورية للاعتراف بجمهورية دونيتسك وتم الاتفاق على البدء ببناء علاقاتٍ معها».

ولفتت الرئاسة السورية إلى أن «موقف الجمهورية العربية السورية هذا ينطلق من يقينها أن الأزمة الأوكرانية هي مشكلة أوجدتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لتقسيم الشعوب وتقويض الأمن القومي الروسي، ومن مبدئها الثابت بأن مواجهة السياسات الغربية هي مصلحة مشتركة ودائمة لكل الشعوب المناهضة للهيمنة، ويجب التصدّي لها بكل الأشكال الممكنة».

وأكدت الرئاسة السورية أن «سورية مستعدة للعمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وتعزيزها في سياق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».

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