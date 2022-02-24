المغرب: سجن الصحفي الريسوني 5 أعوام بتهمة «اعتداء جنسي»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليل الأربعاء الخميس، الحكم الابتدائي بسجن الصحفي سليمان الريسوني، المعتقل منذ العام 2020، خمسة أعوام بتهمة «اعتداء جنسي» ضد شاب، في قضية أثارت اهتماما واسعا.

وجدد الريسوني (49 عاما) خلال محاكمته أمام الاستئناف، التي بدأت في أكتوبر، تأكيد إنكاره هذه التهمة، معتبرًا محاكمته «سياسية»، بينما جدد المشتكي تشبّثه بروايته، وفق وكالة «فرانس برس».

وحاول الصحفي في كلمته الأخيرة بعد جلسة استمرت لعدة ساعات إقناع المحكمة «بادعاءات كاذبة وتناقضات في تصريحات المشتكي». لكن المحكمة لم تقتنع بمرافعة الصحفي، مؤيدة الحكم الابتدائي بإدانته.