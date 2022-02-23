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وفد سوداني رفيع يتوجه إلى موسكو لبحث التعاون

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 03:24 مساء
وفد سوداني رفيع يتوجه إلى موسكو لبحث التعاون
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو في الخرطوم. (أ ف ب)
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توجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، إلى موسكو، الأربعاء، في زيارة رسمية يرافقه فيها عدد من وزراء الحكومة، بحسب ما أعلن المجلس في بيان.

وأفاد البيان بأن دقلو «توجه صباح (الأربعاء) إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية (..) حول سبل تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين السودان وروسيا في مختلف المجالات»، وفق «فرانس برس».

 إنشاء قاعدة بحرية روسية 
والعام الماضي، أعلنت السلطات السودانية أنها ستدرس من جديد الاتفاق مع موسكو حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان والذي جرى التوصل إليه في عهد الرئيس السابق عمر البشير. 

وآنذاك أكد مسؤول عسكري سوداني رفيع المستوى أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاق مع روسيا لتضمنه بنودا تعتبر «ضارة»، إلا أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، أكد في نوفمبر أن الاتفاق لم يجرِ إلغاؤه.

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يسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية. ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 من العسكريين والمدنيين كحد أقصى. 

اضطرابات واحتجاجات مستمرة
واعتمدت السودان لسنوات طويلة عسكريا على روسيا، خاصة خلال العقود التي شهدت العقوبات الأميركية. ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن أطاح البرهان بشركائه المدنيين من الحكم ونفذ انقلابا عسكريا في أكتوبر في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.

وأعاق الانقلاب العسكري العملية الانتقالية التي جرى التفاوض عليها بين العسكريين والمدنيين والتي انتهت إلى تقاسم السلطة في أعقاب الإطاحة بالبشير العام 2019.

ومنذ ذلك الحين تشن السلطات الأمنية في البلاد حملة قمع واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 82 شخصا على الأقل وإصابة المئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية. وجاءت زيارة دقلو لموسكو عقب قيامه بزيارات لكل من اثيوبيا وجنوب السودان.

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