لبنان يعلن إحباط 3 عمليات تفجير لتنظيم «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، إحباط ثلاث عمليات تفجير، كانت شبكة مرتبطة بتنظيم «داعش» تعتزم تنفيذها بشكل متزامن ضد ثلاثة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وقال وزير الداخلية، بسام المولوي، خلال مؤتمر صحفي في مقر قيادة قوى الأمن الداخلي إن التفجيرات في حال حصولها كانت «ستوقع الكثير من الضحايا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

تجنيد مصدر داخل «داعش»

وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنها تمكّنت من تجنيد مصدر داخل «مجموعات تواصل» تعمل لصالح التنظيم المتطرف. وتلقى الأخير التعليمات من قيادي في التنظيم مقيم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وعلى تواصل مع التنظيم في سورية.

وتولى المشغل التواصل والتنسيق للهجمات مع المصدر الذي جنّدته قوى الأمن الداخلي. وفي 7 فبراير، تبلّغ الأخير تعليمات بـ«تنفيذ ثلاث عمليات انغماسية متزامنة في الضاحية الجنوبية لبيروت» ضد ثلاثة أهداف حددها بمجمّع الكاظم في حي ماضي وحسينية الناصر في الأوزاعي ومجمع الليلكي. وجرى تبلغه لتعلميات بعد أيام من تسلمه ثلاث سترات ناسفة وقنبلتين يدويتين ومبلغ مالي، وفق قوى الأمن الداخلي.

وفي 16 فبراير، طلب المشغّل تنفيذ «العمليات الانغماسية في الأيام القليلة القادمة»، و«تسجيل مقطع فيديو للمنفذين الثلاثة على أن تكون الراية (داعش) خلفهم يعلنون خلاله أن العملية هي وفاء لدماء الخليفة أبو ابراهيم القرشي». وقتل زعيم التنظيم المتطرف ليل 2-3 فبراير، خلال عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة في شمال غرب سورية.

وحددت قوى الأمن الداخلي هوية أربعة أشخاص شاركوا في التحضير للهجمات وتسليم السلاح، مقيمين في مخيم عين الحلوة. وجرى وفق وزير الداخلية توقيف شخصين في القضية.

ويعد مخيم «عين الحلوة» أكثر المخيمات كثافة سكانية في لبنان ويعرف عنه إيواؤه مجموعات متطرفة وخارجين عن القانون، ومجموعات عسكرية متعددة المرجعيات. ولا تدخل القوى الامنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية.

وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات تبنى مسؤولية عدد منها متطرفون واستهدفت بشكل خاص الضاحية الجنوبية لبيروت، بينها اعتداء انتحاري مزدوج في نوفمبر 2015 تبناه تنظيم «داعش».