قصف صاروخي إسرائيلي على جنوب سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق الجيش الإسرائيلي عددا من الصواريخ، فجر الأربعاء، مستهدفا نقاطا في محيط مدينة القنيطرة جنوب سورية؛ ما أدى إلى خسائر مادية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في ثالث قصف إسرائيلي على البلاد خلال فبراير الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» عن مصدر عسكري قوله «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بعدد من صواريخ أرض أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعد النقاط في محيط القنيطرة»، دون الإشارة إلى وقوع خسائر بشرية، حسب وكالة «فرانس برس».

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر الأربعاء، بأن «انفجارات دوت في ريف القنيطرة جنوب سورية نتيجة ضربات إسرائيلية» مشيرا إلى أن القصف قرب الحدود مع الجولان استهدف «مواقع عسكرية».

واستهدف قصف صاروخي إسرائيلي في 17 فبراير نقاطا عسكرية قرب دمشق؛ ما أدى لخسائر مادية وفق الإعلام الرسمي، كما قتل جندي سوري وأصيب خمسة بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبرّي استهدف في التاسع من فبراير الحالي مواقع عسكرية في محيط دمشق.

وخلال الأعوام الماضية، تعرضت سورية لمئات الضربات الجوية الإسرائيلية، طالت مواقع للجيش وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.