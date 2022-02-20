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مقتل سوداني بالرصاص أثناء احتجاجات في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 10:18 مساء
مقتل سوداني بالرصاص أثناء احتجاجات في الخرطوم
السودان يشهد احتجاجات مستمرة. (أ ف ب)
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قتل سوداني، الأحد، بالرصاص خلال تظاهرات مناهضة للعسكريين وفق ما أفاد أطباء، تزامنًا مع بدء موفد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيارة للبلد.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ أن نفذ قائد الجيش عبدالفتاح البرهان انقلابًا في 25 أكتوبر لقي إدانة دولية واسعة.  ويزور خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أداما دينغ السودان حتى الخميس، في زيارة كان مقررًا إجراؤها الشهر الماضي لكنها تأجلت بناء على طلب السلطات السودانية، وفق «فرانس برس».

 سقوط 82 قتيلا منذ الانقلاب
وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية أنه فيما كان الآلاف يتظاهرون في الخرطوم، أصابت رصاصة رجلًا عمره 51 وأردته، محصية سقوط 82 قتيلًا منذ الانقلاب. 

وقالت اللجنة «كان الشهيد مريضًا يرقد بمستشفى الخرطوم... وخرج لاستنشاق الهواء بالشُرفة بعد شعوره بالضيق داخل العنبر نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة، لتتم إصابته برصاصة حية في الصدر أطلقتها قوات السلطة الانقلابية». 

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واحتشد الآلاف في العاصمة الخرطوم، الأحد، حاملين أعلام السودان وصور متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأصابت عددًا من المتظاهرين الذين كانوا متجهين نحو القصر الرئاسي، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع أيضًا في ضاحية أم درمان وفي شمال الخرطوم.

وفي حين تنفي السلطات باستمرار إطلاق النار على المتظاهرين، نقلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن شهود تفاصيل استخدام قوات الأمن لـ«الذخيرة الحية» وإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع «مباشرة» على الحشود بشكل يمكن أن يؤدي إلى مقتل متظاهرين في حال إصابتهم من مسافة قريبة.

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