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الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات وسط الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 فبراير 2022, 04:58 مساء
الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات وسط الخرطوم
متظاهرون سودانيون ينددون بالانقلاب العسكري جنوب الخرطوم. (أ ف ب)
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تظاهر آلاف السودانيين، الأحد، في شوارع العاصمة للمطالبة مجددًا بحكم مدني والإفراج عن المعتقلين، فيما تصدّت لهم قوات الأمن قرب القصر الرئاسي وسط الخرطوم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفاد صحفيو وكالة فرانس برس، بأن المتظاهرين خرجوا بمنطقة الديم وسط العاصمة بدعوة من لجان المقاومة بالأحياء السكنية، حاملين الأعلام السودانية وصور قتلى التظاهرات ومتجهين نحو القصر الرئاسي قبل أن تتصدى لهم قوات الشرطة، وفق «فرانس برس».

«لا لتسييس العدالة»
من جهة أخرى، تجمع عشرات من مناصري نظام الرئيس السابق عمر البشير أمام مجمع المحاكم وسط الخرطوم، وحملوا لافتات كُتب عليها «لا لتسييس العدالة»، كما حملوا صورًا لبعض رموز نظام البشير على رأسهم وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور. 

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وداخل المجمع تجري محاكمة غندور ومعه تسعة من قادة حزب المؤتمر الوطني المنحل بتهمة محاولة قلب النظام. وكانت السلطات السودانية أعلنت في يوليو 2020 إحباط محاولة انقلابية يقودها عسكريون ومدنيون.

وتأتي تظاهرات الأحد، بينما يبدأ خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أداما ديانغ أول زيارة رسمية له إلى البلاد، «بعد شهر من تأجيل الزيارة بناء على طلب السلطات السودانية»، بحسب موقع الأمم المتحدة.

تظاهرات رافضة للانقلاب في العاصمة
ويلتقي ديانغ خلال الزيارة، بحسب الموقع، مسؤولي الحكومة السودانية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان. وكان ديانغ أبدى قلقه الأسبوع الماضي بعد مقتل اثنين من المتظاهرين أحدهما قاصر، خلال تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري في العاصمة.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخلّلها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط البشير.

ورغم أن الشرطة تنفي باستمرار استخدام الرصاص الحي ضدّ المتظاهرين؛ فإن لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب العسكري تقول إنه قتل 81 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات. من جانبها، تقول الشرطة إن ضابطًا طُعن بأيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى الى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة عشرات من عناصر الأمن.

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