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أمير الكويت يقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية بعد تعرضهما لـ «ضغوط برلمانية»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 07:50 مساء
أمير الكويت يقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية بعد تعرضهما لـ «ضغوط برلمانية»
جلسة لمجلس الأمة الكويتي، 5 يناير 2021 (أرشيفية: أ ف ب)
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وافق أمير الكويت اليوم الخميس على قبول الاستقالة التي تقدّم بها وزيرا الدفاع والداخلية، احتجاجا على كثرة الاستجوابات في البرلمان، ما ينذر باحتمال اندلاع أزمة سياسية جديدة في البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في تغريدة إنّ مرسوما أميريا صدر بتكليف وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح حقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط محمد الفارس حقيبة وزارة الداخلية بالوكالة، وفق «فرانس برس».

وزيران من الأسرة الحاكمة
واستقال وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور الأحمد الصباح من منصبيهما أمس الأربعاء بعد بضع ساعات من فوز وزير الخارجية بثقة البرلمان عقب استجوابه في البرلمان. علما أن الوزيرين المستقيلين من الأسرة الحاكمة.

ونقلت جريدة «القبس» الكويتية عن وزير الدفاع قوله «إن التعسف في استخدام الأدوات الدستورية» هو ما دفعهما للاستقالة. وأضاف: «الاستجوابات حقٌّ دستوري.. لكن وجدت نفسي وبقية الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب، الذين ينتظرون منا الكثير، وهذا حقهم إلا أن الممارسات النيابية تعطِّلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي».

ديمقراطية كويتية؟
وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في بلد يشكل الوافدون 70% من السكان.

وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في العام 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

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