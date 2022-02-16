قيس سعيد إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأوروبية-الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك الرئيس التونسي قيس سعيد، يومي الخميس والجمعة، في بروكسل في قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الأفريقي، في أول زيارة له إلى الخارج منذ إعلانه احتكار السلطات في البلاد، وفق ما أفادت الرئاسة التونسية الأربعاء.

وقالت الرئاسة في بيان: «إن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحول إلى بلجيكا لحضور أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الأفريقي»، بحسب «فرانس برس».

أول زيارة لسعيد إلى الخارج منذ قرارات 25 يوليو 2021

ويشمل برنامج زيارة سعيد المشاركة في فعاليات القمة، فضلًا عن إجراء «سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة الدول الأوروبية والأفريقية وكبار المسؤولين في كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي»، على ما جاء في نص البيان.

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وستكون هذه أول زيارة لسعيد إلى الخارج منذ أصدر في 25 يوليو 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات في البلاد، إذ علق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم، وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله، وفق «فرانس برس».

وتتزامن زيارة سعيد إلى بروكسل مع انتقادات غربية لقراره حل المجلس الأعلى للقضاء مطلع فبراير الحالي.