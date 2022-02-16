الأمم المتحدة تحذر من انخفاض أكبر في المساعدات لليمن

القاهرة - بوابة الوسط

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، من أن اليمنيين سيواجهون انخفاضًا أكبر في المساعدات الإنسانية في الأشهر المقبلة؛ بسبب نقص التمويل الذي قد يقلص حصص الغذاء في بلد يواجه فيه الملايين شبح الجوع، في حين تشهد الحرب أكبر تصعيد منذ سنوات.

وقال غريفيث لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه بحلول نهاية يناير كان نحو ثلثي برامج مساعدات الأمم المتحدة «قد انخفض أو توقف»، وأضاف: «العملية الإنسانية (...) توشك على البدء في تقديم ما هو أقل بكثير»، وتابع: «أموال وكالات الإغاثة تنفد بسرعة ما يجبرها على تقليص برامج من شأنها إنقاذ الحياة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021 تلقت 58% فقط من الأموال المطلوبة من المانحين. وأسهم تزاحم المطالبات على المانحين، وكذلك المخاوف المتعلقة بتوزيع المساعدات في اليمن في نقص التمويل رغم أن بعض المانحين زادوا مساعداتهم في منتصف العام 2021 عندما تصاعدت التحذيرات من المجاعة.

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%80 من اليمنيين يعتمدون على المساعدات

وتسببت الحرب الدائرة منذ نحو سبع سنوات بين جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران وتحالف عسكري تقوده السعودية، والانهيار الاقتصادي الذي أعقبها، في ترك نحو 80% من سكان اليمن معتمدين على المساعدات. وخفّض برنامج الأغذية العالمي منذ يناير حصصه لثمانية ملايين نسمة من بين 13 مليونًا يطعمهم شهريًا، وقال غريفيث إن الحصص قد تنخفض مرة أخرى في مارس أو تتوقف تمامًا.

وتعثرت جهود وقف إطلاق النار مع تكثيف الأطراف المتحاربة للعمليات العسكرية ومقاومتها للحلول الوسط. ويريد الحوثيون رفع حصار التحالف عن المناطق التي يسيطرون عليها قبل أي حديث عن هدنة في حين تريد السعودية وقف إطلاق النار أولًا.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن، هانز جروندبيرغ، الثلاثاء، إنه يواصل السعي من أجل وقف التصعيد في حين يبدأ مشاورات الأسبوع المقبل مع عدة أطراف يمنية معنية، وتابع: «الثقة ضعيفة وإنهاء هذه الحرب يتطلب تنازلات غير مريحة لا تبدي الأطراف المتحاربة استعدادًا الآن لتقديمها».

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في مارس 2015 بعد أن أخرج الحوثيون الحكومة من العاصمة صنعاء في صراع تتنافس فيه عدة فصائل يمنية على السلطة.