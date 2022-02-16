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«اتفاق مبدئي» على نقل حمولتها.. هل تدخل أزمة الناقلة «صافر» مراحلها الأخيرة؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 11:03 صباحا
«اتفاق مبدئي» على نقل حمولتها.. هل تدخل أزمة الناقلة «صافر» مراحلها الأخيرة؟
الناقلة النفطية صافر في صورة التقطها قمر صناعي ونشرتها ماكسار تكنولوجيز. (أ ف ب)
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أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، خلال اجتماع لمجلس الأمن، التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع الفرقاء في اليمن لنقل حمولة الناقلة النفطية صافر المهجورة قبالة السواحل اليمنية إلى سفينة أخرى.

وقال غريفيث: «يسعدني أن أعلن عن تحقيق تقدم أخيرًا على صعيد الجهود الرامية لحل مشكلة الناقلة النفطية صافر، بما في ذلك اتفاق مبدئي حول اقتراح تقدمت به الأمم المتحدة يقضي بنقل الحمولة النفطية إلى سفينة أخرى». ولم يكشف غريفيث أي تفاصيل حول هذه العملية أو الموعد المحدد لتنفيذها، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن أشارت الأمم المتحدة إلى «مناقشات إيجابية» مع السلطات الحكومية اليمنية والحوثيين من أجل إيجاد حل عاجل لهذه الناقلة المهجورة منذ سنوات، وتجنب تسرب حمولتها إلى المياه ما من شأنه أن يتسبب بكارثة بيئية كبرى.

أزمة الناقلة «صافر»
و«صافر» التي صُنعت قبل 45 عامًا وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بنحو 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى الى تآكل هيكلها وتردي حالتها، وهو متوقفة منذ ذلك العام قبالة ميناء الحديدة على بعد ستة كيلومترات من السواحل اليمنية.

- الأمم المتحدة: تقدم في جهود حل أزمة ناقلة «صافر» المحملة بمليون برميل نفط مع الحوثيين

ومن شأن تسرب النفط من الناقلة أن يلحق ضررًا كبيرًا بالنظم البيئية للبحر الأحمر، وأن يتسبب بإغلاق ميناء «الحديدة» لأشهر عدة وبالتالي تعريض أكثر من 8.4 ملايين لمستويات مرتفعة من التلوث، وفق دراسات مستقلة.

وتحذر منظمة «غرينبيس» البيئية من أن إغلاق ميناءي «الحديدة» و«الصليف» اللذين يدخل عبرهما 6% من المساعدات الإنسانية لليمن، سيضر بأكثر من 8.4 ملايين شخص. كذلك يمكن أن تطال الكارثة البيئية دولًا مجاورة مطلة على البحر الأحمر، خصوصًا جيبوتي وإريتريا والسعودية كما وحركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

ويطالب الحوثيون بأن تقوم الفرق الأممية بفحص الناقلة وصيانتها فورًا، لكن الأمم المتحدة قالت إن فرقها تخطط لإجراء زيارات لتقييم حجم الأضرار قبل بدء عملية الصيانة الفعلية.

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