رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي يلتقي قادة البحرين

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين البحرينيين في المملكة، في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيلي للدولة الخليجية التي تستضيف الأسطول الخامس الأميركي والواقعة قرب إيران، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

بينيت يجتمع مع ولي العهد ورئيس الوزراء

واستقبل بينيت لدى وصوله إلى المنامة مساء الإثنين وزير خارجية البحرين، بينما جرى تزيين المطار بهذه المناسبة بأعلام البلدين، ومن المقرر أن يجتمع بينيت مع ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ثم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين ولقاءات مع الجالية اليهودية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأصبحت البحرين والإمارات أول دولتين خليجيتين تطبعان علاقاتهما مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بوساطة أميركية في سبتمبر 2020، مما منح الدولة العبرية موطئ قدم غير مسبوق في المنطقة الثرية والغنية بموارد الطاقة، والواقعة قبالة الجمهورية الإسلامية.

وأثار الإعلان حينها غضب الفلسطينيين؛ إذ اعتبروه خرقًا للإجماع العربي الذي جعل من حلّ النزاع «الإسرائيلي - الفلسطيني» شرطًا مسبقًا لأي تطبيع مع الدولة العبرية. وسبق أن وقّعت كلّ من مصر (1979) والأردن (1994) معاهدات سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي الزيارة بعدما قام بينيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارات رسمية إلى الإمارات في الأسابيع الأخيرة، وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس زار البحرين في أوائل فبراير لتوقيع اتفاقية دفاعية مع المملكة الصغيرة حيث يتمركز الأسطول الخامس الأميركي، على بُعد بضع مئات قليلة من الكيلومترات من إيران، في منطقة بحرية تعبرها مئات ناقلات النفط يوميًا.

ضابط بحري إسرائيلي

وبعد اتفاقية الدفاع الموقّعة بين البلدين، تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي لإرسال ضابط بحري إسرائيلي للتمركز في الدولة الخليجية التي تستضيف مقرًا لأسطول البحرية الأميركية الخامس، وفي بداية هذا الشهر، انطلقت تمارين بحرية كبيرة بقيادة الولايات المتحدة بمشاركة 60 دولة ومنظمة مشتركة من بينها دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تشارك للمرة الأولى في هذه التدريبات إلى جانب عدد من الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية معها.

وجاءت التمارين في وقت يتصاعد التوتر في المنطقة على خلفية البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، واستهداف المتمردين اليمنيين للسعودية والإمارات. وتضمّ التمارين عددًا من الدول من بينها السعودية وباكستان وسلطنة عمان واليمن التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتعرضت سفن مرتبطة بإيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي لهجمات في الأشهر الماضية، اتهم كل طرف الآخر بالوقوف خلف بعضها أقله. كما سبق للجمهورية الإسلامية أن اتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف خلف هجمات طالت منشآتها النووية وعمليات اغتيال استهدف علماء إيرانيين بارزين.

قبيل إقلاع طائرته الإثنين، قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي إنه «من المهم، خصوصًا في هذه الأوقات المضطربة، أن نرسل من هذه المنطقة رسالة حسن نية وتعاون ووحدة ضد التحديات المشتركة».

احتجاجات الشيعة في البحرين

وشهدت مملكة البحرين الواقعة بين خصمين إقليميين هما السعودية وإيران، موجات من الاضطرابات منذ العام 2011 عندما أخمدت قوات الأمن الاحتجاجات التي قادها الشيعة للمطالبة بإصلاحات، ومنذ ذلك الحين، سُجن مئات المواطنين وجُرّد بعضهم من الجنسية بسبب ما تصفه الحكومة بأنه «إرهاب» مرتبط بإيران. والاحتجاجات باتت نادرة للغاية وتُواجه بإجراءات قاسية من قوات الأمن.

والعام الماضي، أفادت جرائد «واشنطن بوست» و«غارديان» و«لوموند» وغيرها من وسائل الإعلام الإخبارية بأن برنامج «بيغاسوس» الذي طوّرته مجموعة «ان.اس.او» الإسرائيلية قد استخدم لأغراض التجسس بعدما تعاونت في تحقيق بشأن تسريب معلومات.

وبحسب التقارير، كثير من الأرقام التي تضمّها القائمة يتواجد أصحابها في عشرة بلدان هي السعودية والإمارات والبحرين وأذربيجان والمجر والهند وكازاخستان والمكسيك والمغرب ورواندا.