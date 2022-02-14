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إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 12:06 مساء
إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (يسار)، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.24 نوفمبر 2021 (أرشيفية: الإنترنت)
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يصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى الإمارات، الإثنين، في أول زيارة له للبلد الخليجي الثري منذ نحو تسع سنوات، بعد عودة الدفء للعلاقات بين القوتين الإقليميتين اللتين وقفتا على النقيض في العديد من ملفات المنطقة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتأتي زيارة إردوغان التي تستمر يومين وهي الأولى له منذ فبراير 2013 حين كان رئيسا للوزراء، بينما تشهد تركيا مصاعب اقتصادية كبرى وتبحث عن استثمارات أجنبية جديدة، وفيما تواجه الإمارات خطرا أمنيا متزايدا من قبل المتمردين اليمنيين.

توتر العلاقات بين تركيا والإمارات
وشهدت العلاقات بين تركيا والإمارات توترا بعد المقاطعة التي فرضتها السعودية ودول أخرى بينها الامارات على قطر، أقرب حلفاء انقرة، واستمرت من منتصف العام 2017 حتى أوائل العام الماضي.

كما دعمت الإمارات وتركيا أطرافا متنازعين في الحرب في ليبيا، واختلفتا في شأن مسألة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. وقدمت تركيا الدعم كذلك لأعضاء في جماعات اسلامية بينها «الاخوان المسلمين» المصنفة تنظيما إرهابيا في الإمارات والخليج، لكن العلاقات عادت للتحسن مع زيارة قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا في نوفمبر الماضي، هي الاولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ 2012.

وقبل وقت قصير من مغادرته، قال إردوغان في مؤتمر صحفي الإثنين إن «الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات مهمان لسلام واستقرار المنطقة بأسرها»، وأضاف «سنناقش التطورات الإقليمية والدولية بالتفصيل خلال محادثاتنا اليوم وغدا الثلاثاء)»، مضيفا أنه «ستتم مناقشة الوضع بين أوكرانيا وروسيا الذي عرضت أنقرة التوسط فيه».

وفي مقال نشرته جريدة «خليج تايمز» الإماراتية قبيل زيارته، كتب الرئيس التركي أن «تركيا والإمارات يمكن أن يسهما معًا في السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي»، مضيفا: «سيكون لهذا التعاون انعكاسات إيجابية ليس فقط في العلاقات الثنائية ولكن أيضًا على المستوى الإقليمي».

وتجري الزيارة بينما تعمل الإمارات، الطامحة للعب دور دبلوماسي كبير، على إصلاح علاقاتها مع جاراتها وخصوصا قطر وإيران، كما تواجه الإمارات تهديد المتمردين الحوثيين في اليمن الذين شنوا هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة غير مسبوقة ضدها، ما دفع بأبوظبي إلى زيادة تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة وفرنسا لمواجهة هذا التهديد.

إردوغان وأمن دول الخليج 
وقال إردوغان «نحن لا نفصل بين أمن واستقرار دولة الإمارات وإخواننا الآخرين في منطقة الخليج، وأمن واستقرار بلدنا. نحن نؤمن بشدة بأهمية تعميق تعاوننا في هذا السياق في المستقبل».

وبحسب وسائل إعلام تركية، سيجري التوقيع خلال الزيارة على 12 اتفاقية في عدة مجالات بينها الإعلام والاتصالات، والصناعة الدفاعية، والشحن البري والبحري، والزراعة، والتكنولوجيا، والصحة وغيرها.

وكتب إردوغان في مقاله أنه إضافة إلى الطاقة والصحة والزراعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتمويل والسياحة، «نهدف إلى تعزيز التعاون بين تركيا والإمارات بشأن تغير المناخ والأمن المائي والغذائي أيضًا»، وتابع: «أعتقد أن كلا الجانبين حريص على تحديد أهداف جديدة لمزيد من الاستثمار والتعاون»

من المقرر أن تستقبل الإمارات ضيفها بحفاوة عبر عرض مرئي على واجهة برج خليفة، أطول مباني العالم، وإضاءة أهم المعالم والمؤسسات والمباني الإماراتية بألوان العلمين الإماراتي والتركي، وكتب المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش على «تويتر» عشية وصول إردوغان ان الزيارة «تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين».

خلال زيارة ولي عهد أبوظبي لتركيا، جرى تأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، وذلك غداة تسجيل الليرة التركية انخفاضا كبيرا أمام الدولار، ويرغب إردوغان في جذب استثمارات جديدة لبلاده التي تعاني من مستوى تضخم قياسي هو الأعلى منذ 2002. ومن المرجح أن يزور السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، هذا الشهر للمرة الأولى منذ جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018، وبلغت قيمة التجارة بين تركيا والإمارات في النصف الأول من العام 2021 أكثر من سبعة مليارات دولار، بنمو بلغ 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، بحسب إحصائيات إماراتية رسمية.

وتأتي تركيا في المرتبة الـ 11 بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، فيما تمثل الدولة الخليجية الثرية الشريك التجاري الثاني عشر لتركيا عالميا والشريك التجاري الأكبر لتركيا على مستوى منطقة الخليج، وثمة ما يقارب 400 شركة في تركيا مؤسسة برأس مال إماراتي ويعتبر قطاع العقارات على رأس قائمة الاستثمارات الإماراتية في هذا البلد إلى جانب استثمارات كبيرة في قطاع المصارف، وتشغيل الموانئ والقطاع السياحي، ومن المفترض أن يجري إردوغان محادثات مع المسؤولين الإماراتيين الإثنين قبل أن يزور جناح تركيا في معرض إكسبو دبي الثلاثاء.

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