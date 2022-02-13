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مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 07:34 مساء
مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين
مقاتلات أميركية من طراز إف-22. (الإنترنت)
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أعلن سلاح الجو الأميركي، مساء السبت، أن مقاتلات أميركية من طراز إف-22 وصلت إلى قاعدة جوية في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد سلسلة هجمات على أبوظبي شنها المقاتلون الحوثيون انطلاقًا من اليمن.

وشن الحوثيون في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الضربات الفاشلة إلى حد بعيد على أهداف إماراتية أدت إلى إطلاق دفاعات جوية إماراتية وأميركية نيرانها، بل وشهدت احتماء القوات الأميركية المتمركزة هناك لفترة وجيزة، بحسب «رويترز».

وقال بيان لسلاح الجو الأميركي إن الطائرات وصلت إلى قاعدة جوية في الإمارات ضمن تحرك متعدد الأوجه لإبداء الدعم الأميركي بعد سلسلة من الهجمات خلال شهر يناير هددت القوات الإماراتية والأميركية المتمركزة في القاعدة الجوية.

النشر السريع للطائرات من الجيل الخامس 
وتابع البيان أن وزير الدفاع الأميركي أمر بالنشر السريع للطائرات من الجيل الخامس بالتنسيق مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي الأسبوع الماضي، قال الجنرال الأميركي المشرف على العمليات في الشرق الأوسط لرويترز إن الولايات المتحدة ستساعد الإمارات على تجديد الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها لإسقاط الصواريخ المعادية.

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وسلطت هجمات الحوثيين الأخيرة الضوء على الجهود غير الناجحة حتى الآن والتي تقودها الأمم المتحدة للتوسط في إنهاء الحرب التي تدور في اليمن منذ العام 2015 بين الحوثيين وتحالف عسكري بقيادة السعودية يضم الإمارات.

وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وتسبب في أزمة إنسانية.

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