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اختطاف خمسة من موظفي الأمم المتحدة جنوب اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 فبراير 2022, 09:55 صباحا
اختطاف خمسة من موظفي الأمم المتحدة جنوب اليمن
عائلة يمنية تنتظر مساعدات من برنامج الأغذية العالمي. (الإنترنت)
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قالت الأمم المتحدة يوم السبت إن خمسة من موظفيها اختطفوا في جنوب اليمن أثناء عودتهم إلى عدن بعد مهمة ميدانية.  وأوضحت راسيل جيكي الناطقة باسم كبير مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن أن عملية الاختطاف حدثت يوم الجمعة في محافظة أبين.

وأضافت الناطقة الأممية - حسب «رويترز» - أن «الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع السلطات من أجل إطلاق سراحهم». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن بيان لمجلس الوزراء قوله إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقرها جنوب اليمن تواصل العمل «لتحرير المختطفين وضمان سلامتهم بشكل عاجل».

مسحلون مجهولون خطفوا موظفي الأمم المتحدة
وأشارت إلى أنهم تعرضوا للخطف على يد مسلحين مجهولين. وقال مسؤول بمكتب الأمم المتحدة في عدن إن من بين المختطفين أربعة يمنيين.

ويشهد اليمن أعمال عنف منذ أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. وبعد ذلك بأشهر تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لقتال الحوثيين. وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية حادة إذ يعتمد 80 % من سكان اليمن على المساعدات.

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