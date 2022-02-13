رئيس تونس يصدر مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة التونسية السبت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.

وكان الرئيس أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو أحد الهيئات الدستورية القليلة المتبقية التي لا تزال قادرة على التصرف بشكل مستقل عنه، وذلك في أحدث إجراء في سلسلة تحركات وصفها خصومه بالانقلاب.

ويوم الخميس ظاهر مئات القضاة والمحامين، اليوم الخميس، أمام قصر العدالة في العاصمة تونس احتجاجا على حل الرئيس، قيس سعيد، المجلس الأعلى للقضاء. وتجمع أكثر من 200 متظاهر خارج المبنى دعما للإضراب الذي نظمه قضاة أمس واليوم بدعوة من جمعية القضاة التونسيين.