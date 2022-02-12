منظمة إنقاذ الطفولة: مقتل 200 بالغ و15 طفلا باليمن في يناير

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن مدنيًّا واحدًا على الأقل قُتل أو أصيب كل ساعة باليمن في يناير، ليشهد ذلك الشهر سقوط أعلى عدد من الضحايا خلال شهر واحد منذ تصاعد حدة الصراع بقوة العام 2018.

وفي تقرير صدر مساء الجمعة، ذكرت المنظمة التي يقع مقرها في بريطانيا أن أكثر من 200 بالغ و15 طفلًا قُتلوا وأصيب 354 بالغًا و30 طفلًا، أي 599 ضحية مدنية إجمالًا، خلال الفترة من السادس من يناير إلى الثاني من فبراير . وأضافت أن هناك مخاوف أن يكون العدد أعلى من هذا، بحسب «رويترز».

209 ضحايا في العام 2021

وذكر التقرير أن عدد الضحايا المدنيين في يناير يقرب من ثلاثة أمثال المتوسط ​​الشهري، المقدر بنحو 209 ضحايا في العام 2021.

وأضاف التقرير أنه في أكتوبر، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنهاء تفويض فريق الخبراء الذي يحقق في جرائم الحرب باليمن، ومنذ ذلك القرار ارتفع عدد القتلى والجرحى ارتفاعًا كبيرًا.

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كانت الأمم المتحدة قالت، يوم الخميس، إن 234 مدنيًّا قتلوا في اليمن خلال ينايرالماضي، وهو أكبر عدد منذ ثلاث سنوات.

وأشار تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى «مقتل 234 مدنيًّا وإصابة 431 آخرين، خلال يناير الماضي، في أعلى حصيلة شهرية منذ ثلاث سنوات». وأضاف التقرير «شهد العام 2021 مقتل 769 مدنيًّا وإصابة 1739 آخرين، بمعدل 7 ضحايا يوميًّا».

الأطفال ضحايا العنف المستمر في اليمن

وقالت جيليان موييس، مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن «لطالما تحمَّل الأطفال وطأة العنف المستمر في اليمن، وتضاعفت معاناتهم أمام صمت وإهمال عالمي لا يطاق».

وتابعت: «التصعيد الحاد للعنف في يناير أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين فضلًا عن إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت صحية ومدرسة والبنية التحتية للاتصالات وسجن ومرفق مياه».

ويعاني اليمن منذ قرابة سبع سنوات صراعًا داميًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًّا والمدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وبين قوات جماعة الحوثيين، مما أدى إلى «أكبر أزمة إنسانية في العالم» وفقًا للأمم المتحدة. وأودت الحرب في اليمن بحياة عشرات الآلاف وتشريد الملايين ودفعته إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد.