Atwasat

لليوم الثاني.. قضاة تونسيون يتظاهرون ضد قرار الرئيس حل «المجلس الأعلى»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 08:54 مساء
لليوم الثاني.. قضاة تونسيون يتظاهرون ضد قرار الرئيس حل «المجلس الأعلى»
قضاة تونسيون يتظاهرون ضد قرار حل المجلس الأعلى للقضاة أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس. (الإنترنت)
alwasat radio

تظاهر مئات القضاة والمحامين، اليوم الخميس، أمام قصر العدالة في العاصمة تونس احتجاجا على حل الرئيس، قيس سعيد، المجلس الأعلى للقضاء.

وتجمع أكثر من 200 متظاهر خارج المبنى دعما للإضراب الذي نظمه قضاة أمس واليوم بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، وفق وكالة «فرانس برس».

فبعد تعليقه عمل البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي السبت الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة تأسست في العام 2016 للإشراف على شؤون القضاء المهنية.

اتهامات بالانحياز وراء حل المجلس
واتهم قيس سعيد أعضاء المجلس بـ«الولاءات» والسقوط تحت تأثير حزب النهضة الإسلامي، المعارض للرئيس.

- مبعوثون غربيون يطالبون الرئيس التونسي بالرجوع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء
-واشنطن تبدي «قلقها العميق» إزاء حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء في تونس

وهتف المتظاهرون شعارات أبرزها: «الشعب يريد قضاء مستقلا» و«يسقط الانقلاب»، وسط حضور أمني كبير. ورفع قضاة مرتدين زيهم الوظيفي أمام قصر العدالة لافتات ترفض ما سموه «هدم المجلس الأعلى للقضاء، وضرب للحقوق والحريات، والتحريض ضد القضاة.

مرسوم بقرار الحل ينشر في الأيام المقبلة
ورغم التظاهرة والإضراب، أكد الرئيس قيس سعيد في افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء اليوم أن مرسوما يحل المجلس الأعلى للقضاء سينشر في الأيام المقبلة.

وأضاف: «ليكن واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار، وسيجري حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر».

وكانت وزيرة العدل ليلى جفال كشفت سعي قيس سعيد إلى العمل على تكليف مجلس موقت إلى حين إعادة إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.

واعتبر المجلس المنحل أن «إحداث أي جسم انتقالي بديل له هو في عداد المعدوم ولا أثر قانونيا له».

ودانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومي بينها منظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أمس الأربعاء، حل المجلس الأعلى للقضاء، رافضة «أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة الأهلي بنغازي 4×0 خليج سرت في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة الأهلي بنغازي 4×0 خليج سرت في الدوري الممتاز
القضاء الفرنسي يرفض «طرد» السجين اللبناني جورج عبدالله

القضاء الفرنسي يرفض «طرد» السجين اللبناني جورج عبدالله
12 مصابا في استهداف الحوثيين مطارا جنوب السعودية

12 مصابا في استهداف الحوثيين مطارا جنوب السعودية
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي

12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي
مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة

مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة
حدوته ليبية

حدوته ليبية
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج

العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما؟

لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ...
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)
الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس

الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس
محطة الجحيم في طريق الهجرة.

محطة الجحيم في طريق الهجرة.
كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟

كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟
الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة

الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة
«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022
كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك

7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قضاة تونسيون ينفذون إضرابا بعد حل قيس المجلس الأعلى للقضاء
قضاة تونسيون ينفذون إضرابا بعد حل قيس المجلس الأعلى للقضاء
الأمن السوداني يعتقل قياديَين بارزين في «قوى إعلان الحرية والتغيير»
الأمن السوداني يعتقل قياديَين بارزين في «قوى إعلان الحرية ...
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب ...
أميركا تنصح رعاياها في السودان بتجنب الحشود مع توقعات بأعمال عصيان مدني
أميركا تنصح رعاياها في السودان بتجنب الحشود مع توقعات بأعمال ...
الإمارات: السيطرة على حريق في مستودع لمواد البناء
الإمارات: السيطرة على حريق في مستودع لمواد البناء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟
بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟...
«فرانس برس»: المسعفون يدخلون النفق لمحاولة إخراج الطفل ريان في المغرب (فيديو مباشر)
«فرانس برس»: المسعفون يدخلون النفق لمحاولة إخراج الطفل ريان ......
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات...
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة...
الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون
الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون...
المزيد
لليوم الثاني.. قضاة تونسيون يتظاهرون ضد قرار الرئيس حل «المجلس الأعلى»
لليوم الثاني.. قضاة تونسيون يتظاهرون ضد قرار الرئيس حل ......
12 مصابا في استهداف الحوثيين مطارا جنوب السعودية
12 مصابا في استهداف الحوثيين مطارا جنوب السعودية...
12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي
12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها ......
الإمارات: السيطرة على حريق في مستودع لمواد البناء
الإمارات: السيطرة على حريق في مستودع لمواد البناء...
أميركا تنصح رعاياها في السودان بتجنب الحشود مع توقعات بأعمال عصيان مدني
أميركا تنصح رعاياها في السودان بتجنب الحشود مع توقعات بأعمال......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط