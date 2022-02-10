Atwasat

12 مصابًا في استهداف الحوثيين مطارًا بجنوب السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 05:44 مساء
12 مصابًا في استهداف الحوثيين مطارًا بجنوب السعودية
أضرار عند مدخل مطار أبها في جنوب السعودية بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة، 31 /أغسطس 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

أصيب 12 شخصا بجروح في جنوب السعودية إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة أطلقها «المتمردون اليمنيون» باتجاه مطار أبها اليوم الخميس، في هجوم جديد يندرج في إطار التصعيد المستمر في حرب اليمن وتداعياتها في المنطقة منذ أسابيع.

وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية تمكّنت من «إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية»، حسب وكالة «فرانس برس».

مواطنون سعوديون ووافدون ضمن المصابين
ونقل البيان عن الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي قوله «نتيجة لعملية الاعتراض، تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار، ووقوع 12 إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة».

وأصيب سعوديان اثنان بالإضافة إلى أربعة بنغلادشيين وثلاثة نيباليين وهندي وسيرلانكي وفيلبيني.

واعتبر المالكي أن «هذه المحاولة العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي والمدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثّل جريمة حرب».

وأكد الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على «تويتر» استهداف موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة «نوع قاصف 2K (تو كاي)، وكانت الإصابة دقيقة... ونجدد تحذيرنا للمواطنيين بالابتعاد عن المواقع العسكرية».

توقف حركة الطائرات في أبها
وقال مسؤول في المطار للوكالة الفرنسية، طالبا عدم ذكر اسمه، إن حركة الطائرات توقفت لفترة وجيزة قبل أنّ تستأنف مجددا. وذكرت محطة الإخبارية التلفزيونية السعودية الحكومية أن الطائرة المسيرة أسقطت في مدرج.

التحالف يتوعد الحوثيين
وأعلن التحالف إنّه سيتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين. ثم أعلن في بيان لاحق بعد ظهر اليوم الخميس أنه سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات.

وأضاف: «نطلب من المدنيين بصنعاء إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكرياً للـ 72 ساعة القادمة».

وخلال اتصال هاتفي بين العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز والرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأربعاء، أكد بايدن، بحسب البيت الأبيض، للعاهل السعودي التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأرضها بوجه الهجمات والدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × خليج سرت» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × خليج سرت» في الدوري الممتاز
12 مصابًا في استهداف الحوثيين مطارًا بجنوب السعودية

12 مصابًا في استهداف الحوثيين مطارًا بجنوب السعودية
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي

12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي
مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة

مجلس النواب يصادق على التعديل الدستوري بالأغلبية المطلقة
حدوته ليبية

حدوته ليبية
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج

العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما؟

لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ...
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)
الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس

الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس
محطة الجحيم في طريق الهجرة.

محطة الجحيم في طريق الهجرة.
كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟

كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟
الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة

الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة
«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022
كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك

7 أسباب وراء ضعف مكابح سيارتك
كيف تطور فيروس «كورونا»؟

كيف تطور فيروس «كورونا»؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البعثة الأممية بالسودان بصدد الانتهاء من مشاوراتها لإنقاذ المسار الديمقراطي
البعثة الأممية بالسودان بصدد الانتهاء من مشاوراتها لإنقاذ المسار ...
قضاة تونسيون ينفذون إضرابا بعد حل قيس المجلس الأعلى للقضاء
قضاة تونسيون ينفذون إضرابا بعد حل قيس المجلس الأعلى للقضاء
الأمن السوداني يعتقل قياديَين بارزين في «قوى إعلان الحرية والتغيير»
الأمن السوداني يعتقل قياديَين بارزين في «قوى إعلان الحرية ...
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب ...
أميركا تنصح رعاياها في السودان بتجنب الحشود مع توقعات بأعمال عصيان مدني
أميركا تنصح رعاياها في السودان بتجنب الحشود مع توقعات بأعمال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟
بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟...
«فرانس برس»: المسعفون يدخلون النفق لمحاولة إخراج الطفل ريان في المغرب (فيديو مباشر)
«فرانس برس»: المسعفون يدخلون النفق لمحاولة إخراج الطفل ريان ......
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات...
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة...
الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون
الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون...
المزيد
12 مصابًا في استهداف الحوثيين مطارًا بجنوب السعودية
12 مصابًا في استهداف الحوثيين مطارًا بجنوب السعودية...
12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي
12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها ......
الإمارات: السيطرة على حريق في مستودع لمواد البناء
الإمارات: السيطرة على حريق في مستودع لمواد البناء...
أميركا تنصح رعاياها في السودان بتجنب الحشود مع توقعات بأعمال عصيان مدني
أميركا تنصح رعاياها في السودان بتجنب الحشود مع توقعات بأعمال......
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط