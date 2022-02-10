12 مصابًا في استهداف الحوثيين مطارًا بجنوب السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب 12 شخصا بجروح في جنوب السعودية إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة أطلقها «المتمردون اليمنيون» باتجاه مطار أبها اليوم الخميس، في هجوم جديد يندرج في إطار التصعيد المستمر في حرب اليمن وتداعياتها في المنطقة منذ أسابيع.

وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية تمكّنت من «إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية»، حسب وكالة «فرانس برس».

مواطنون سعوديون ووافدون ضمن المصابين

ونقل البيان عن الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي قوله «نتيجة لعملية الاعتراض، تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار، ووقوع 12 إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة».

وأصيب سعوديان اثنان بالإضافة إلى أربعة بنغلادشيين وثلاثة نيباليين وهندي وسيرلانكي وفيلبيني.

واعتبر المالكي أن «هذه المحاولة العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي والمدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثّل جريمة حرب».

وأكد الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على «تويتر» استهداف موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة «نوع قاصف 2K (تو كاي)، وكانت الإصابة دقيقة... ونجدد تحذيرنا للمواطنيين بالابتعاد عن المواقع العسكرية».

توقف حركة الطائرات في أبها

وقال مسؤول في المطار للوكالة الفرنسية، طالبا عدم ذكر اسمه، إن حركة الطائرات توقفت لفترة وجيزة قبل أنّ تستأنف مجددا. وذكرت محطة الإخبارية التلفزيونية السعودية الحكومية أن الطائرة المسيرة أسقطت في مدرج.

التحالف يتوعد الحوثيين

وأعلن التحالف إنّه سيتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين. ثم أعلن في بيان لاحق بعد ظهر اليوم الخميس أنه سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات.

وأضاف: «نطلب من المدنيين بصنعاء إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكرياً للـ 72 ساعة القادمة».

وخلال اتصال هاتفي بين العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز والرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأربعاء، أكد بايدن، بحسب البيت الأبيض، للعاهل السعودي التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن شعبها وأرضها بوجه الهجمات والدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.