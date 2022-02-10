الإمارات: السيطرة على حريق في مستودع لمواد البناء

القاهرة - بوابة الوسط

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الخميس، إن فرق الدفاع المدني في الإمارة سيطرت على «حريق محدود» في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة.

وأضاف أن الحريق لم يسفر عن إصابات، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

والأربعاء، ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مبنى بشارع حمدان ولم ينتج عنه أي إصابات. ونقلت الوكالة عن الهيئة تأكيدها أن «جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر»، داعية إلى ضرورة «استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة».

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وحذرت السفارة الأميركية لدى الإمارات في بيان نقلته وكالة «رويترز»، الأربعاء، مواطنيها من «تقارير عن هجوم محتمل بصاروخ أو طائرة مسيرة» في أبوظبي، وطلبت منهم اتباع إجراءات السلامة. وتعرضت الإمارات لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة، نفذتها جماعة أنصار الله «الحوثيون» اليمنية، باتجاه أطراف العاصمة أبوظبي، ما أسفر عن أضرار محدودة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت فرنسا أنها ستساعد الإمارات، حليفتها الرئيسية في الخليج، على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات الحوثيين اليمنيين، وفق تغريدة لوزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، على «تويتر».

وفي الثاني من فبراير، قررت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات أيضا في التصدي لهجمات الحوثيين، وفق ما أفادت البعثة الأميركية في الإمارات.