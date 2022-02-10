Atwasat

الإمارات: السيطرة على حريق في مستودع لمواد البناء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 12:22 مساء
الإمارات: السيطرة على حريق في مستودع لمواد البناء
تصاعد دخان إثر انفجار في صهاريج نقل محروقات بترولية في أبوظبي يرجح أنه نجم عن «طائرات من دون طيار»، 17 يناير 2022. (لقطة مثبتة من فيديو)
alwasat radio

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الخميس، إن فرق الدفاع المدني في الإمارة سيطرت على «حريق محدود» في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة.

وأضاف أن الحريق لم يسفر عن إصابات، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

والأربعاء، ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مبنى بشارع حمدان ولم ينتج عنه أي إصابات. ونقلت الوكالة عن الهيئة تأكيدها أن «جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر»، داعية إلى ضرورة «استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة».

- أميركا تحذر مواطنيها من «تقارير» عن هجوم محتمل في أبوظبي
- الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد
- فرنسا تدعم الإمارات عسكريا في مواجهة الحوثيين

وحذرت السفارة الأميركية لدى الإمارات في بيان نقلته وكالة «رويترز»، الأربعاء، مواطنيها من «تقارير عن هجوم محتمل بصاروخ أو طائرة مسيرة» في أبوظبي، وطلبت منهم اتباع إجراءات السلامة. وتعرضت الإمارات لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة، نفذتها جماعة أنصار الله «الحوثيون» اليمنية، باتجاه أطراف العاصمة أبوظبي، ما أسفر عن أضرار محدودة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت فرنسا أنها ستساعد الإمارات، حليفتها الرئيسية في الخليج، على تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات الحوثيين اليمنيين، وفق تغريدة لوزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، على «تويتر».

وفي الثاني من فبراير، قررت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات أيضا في التصدي لهجمات الحوثيين، وفق ما أفادت البعثة الأميركية في الإمارات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة التعاون والهلال في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة التعاون والهلال في الدوري
12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي

12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي
بليحق: توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري

بليحق: توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري
حدوته ليبية

حدوته ليبية
ماكرون أبلغ بايدن بمضمون مشاوراته بشأن أوكرانيا

ماكرون أبلغ بايدن بمضمون مشاوراته بشأن أوكرانيا
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج

العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج
المنتخب الوطني يفقد أولى مبارياته في «عربية السلة»

المنتخب الوطني يفقد أولى مبارياته في «عربية السلة»
رابطة الدوري الإسباني تقرر إيقاف ألفيس

رابطة الدوري الإسباني تقرر إيقاف ألفيس
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما؟

لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ...
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)
أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين

أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين
الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس

الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس
محطة الجحيم في طريق الهجرة.

محطة الجحيم في طريق الهجرة.
الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. الأربعاء

الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. ...
منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة

منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة
كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟

كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟
انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»

انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المعارضة السورية ترفض مقاربة بيدرسون لدفع مفاوضات جنيف
المعارضة السورية ترفض مقاربة بيدرسون لدفع مفاوضات جنيف
البعثة الأممية بالسودان بصدد الانتهاء من مشاوراتها لإنقاذ المسار الديمقراطي
البعثة الأممية بالسودان بصدد الانتهاء من مشاوراتها لإنقاذ المسار ...
قضاة تونسيون ينفذون إضرابا بعد حل قيس المجلس الأعلى للقضاء
قضاة تونسيون ينفذون إضرابا بعد حل قيس المجلس الأعلى للقضاء
الأمن السوداني يعتقل قياديَين بارزين في «قوى إعلان الحرية والتغيير»
الأمن السوداني يعتقل قياديَين بارزين في «قوى إعلان الحرية ...
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟
بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟...
«فرانس برس»: المسعفون يدخلون النفق لمحاولة إخراج الطفل ريان في المغرب (فيديو مباشر)
«فرانس برس»: المسعفون يدخلون النفق لمحاولة إخراج الطفل ريان ......
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات
ارتفاع وفيات حريق مصفاة النفط بالكويت إلى 4 حالات...
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة
نحو 40 قتيلا من تنظيم «داعش» في اشتباكات الحسكة...
الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون
الإمارات تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون...
المزيد
12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي
12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها ......
الإمارات: السيطرة على حريق في مستودع لمواد البناء
الإمارات: السيطرة على حريق في مستودع لمواد البناء...
أميركا تنصح رعاياها في السودان بتجنب الحشود مع توقعات بأعمال عصيان مدني
أميركا تنصح رعاياها في السودان بتجنب الحشود مع توقعات بأعمال......
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب ......
الأمن السوداني يعتقل قياديَين بارزين في «قوى إعلان الحرية والتغيير»
الأمن السوداني يعتقل قياديَين بارزين في «قوى إعلان الحرية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط