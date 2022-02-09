قضاة تونسيون ينفذون إضرابا بعد حل قيس المجلس الأعلى للقضاء

القاهرة - بوابة الوسط

نفذ قضاة، الأربعاء، إضرابًا طال عددًا كبيرًا من المحاكم في تونس احتجاجًا على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.

بعد تعليقه عمل البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في يوليو، أعلن الرئيس سعيد، السبت، حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة تأسست العام 2016 لإدارة الشؤون المهنية للقضاة، متهمًا أعضاءه بـ«الولاءات» والسقوط تحت تأثير خصمه حزب «النهضة» الإسلامي، وفق «فرانس برس».

استجابة كبيرة من القضاة بأكثر من 70%

وجاء الإضراب، الذي من المقرر أن يستمر الخميس، بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، التي أكد رئيسها أنس الحمادي نجاحه على نطاق واسع.

وقال الحمادي: «بحسب إحصائنا الذي لا يزال جاريًا، كانت هناك استجابة كبيرة من القضاة بأكثر من 70% للدعوة إلى الإضراب»، مضيفًا أن «أقلية» لم تضرب.

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وأضاف: «من خلال هذه المرحلة الأولى من تعبئتنا، نعبر عن رفضنا لهذا القرار الفردي لرئيس الجمهورية، الذي يمثل خطرًا على الدولة وعلى أحد أركان النظام الديمقراطي المهمة وهو القضاء».

لكن نقابة القضاة التونسيين الوازنة، التي تدعو إلى إصلاح القضاء «بمعزل عن كل تدخل سياسي»، لم تؤيد الدعوة للإضراب التي أصدرتها جمعية القضاة التونسيين.

انتكاسة ديمقراطية في مهد الربيع العرب

وتعرض الرئيس قيس سعيد لسيل من الانتقادات في الداخل وأيضًا من الغرب بعد قراره المثير للجدل الذي يُنظر إليه على أنه انتكاسة ديمقراطية في مهد الربيع العربي.

في بيان نُشر الأربعاء، دانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، بينها منظمة «محامون بلا حدود» و«المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب»، حل المجلس الأعلى للقضاء ورفضت «أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية».

وأضاف البيان أنه «رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلا أنه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقًا للدستور».

وأكد الأطراف الموقعون على البيان «مطالبتهم بإصلاح المنظومة القضائية إصلاحًا هيكليًّا»، لكنهم شددوا على أن «الإصلاح لا يمكن أن يكون بتجميع السلطات وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون»، على غرار المحكمة الدستورية التي فشل البرلمان لأعوام في انتخاب أعضائها.