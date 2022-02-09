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مقتل خبيري نزع ألغام في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 12:57 مساء
مقتل خبيري نزع ألغام في اليمن
عناصر من لجان المقاومة الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور في محافظة مأرب، 30 يناير 2018. (أ ف ب)
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أعلن مشروع «مسام» السعودي لنزع الألغام في اليمن مقتل اثنين من خبرائه بينما كانا في مهمة تفكيك ألغام زرعتها حركة الحوثي جنوب مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ونعى المشروع السعودي في بيان نشره على حسابه على «تويتر» ونقلته وكالة «رويترز»، قائد الفريق 25 لنزع الألغام، أحمد الظاهري، وعضو الفريق، مراد عبدالسلام صالح، اللذين «استشهدا أثناء تأديتهما لواجبهما الإنساني في ‎مديرية حيس» بمحافظة الحديدة.

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وارتفع عدد خبراء المشروع الذين قُتلوا أثناء مهام نزع الألغام إلى سبعة خبراء منذ ديسمبر الماضي. وقتل أكثر من 30 خبيرًا بينهم خمسة أجانب إضافة إلى 33 مصابًا منذ انطلاق المشروع منتصف 2018.

وأبدى مشروع «مسام» في وقت سابق قلقه من تطور مهارات وتقنيات جماعة الحوثي في صناعة الألغام والعبوات الناسفة، وهو ما ضاعف الخسائر البشرية في صفوف المدنيين وخبراء نزع الألغام خلال الفترة الأخيرة. وذكر المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن، الإثنين، أن قرابة 319 ألف لغم وذخائر غير منفجرة تم تفكيكها منذ بدأ المشروع عمله في اليمن قبل أربع سنوات من بينها 100 ألف لغم مضاد للدبابات.

وقالت وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها إن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم في المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب مطلع العام 2015، في نسبة هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

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