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مصر: توقعات بعودة الأجواء الباردة غدًا الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 فبراير 2022, 12:38 مساء
مصر: توقعات بعودة الأجواء الباردة غدًا الأربعاء
ثلوج في أحد شوارع مدينة الإسكندرية المصرية، 20 ديسمبر 2021. (فيسبوك)
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من المتوقع عودة الأجواء الباردة وانخفاض حاد على درجات الحرارة غدًا الأربعاء على جمهورية مصر، نتجية كُتلة هوائية باردة شرق البحر الأبيض المُتوسط، وبسبب توافر ظروف جوية أخرى يتشكل منخفض جوي في حوض جزيرة قبرص، وفقًا لموقع «طقس العرب». 

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية وتزيد الإحساس ببُرودة الأجواء، علاوةً على إثارة الغبار والعوالق التُرابية في بعض المناطق خاصةً الصحراوية، وتكون الفرصة واردة  لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من الساحل الشمالي والدلتا وشمال سيناء ومطروح، وتكون هذه الأمطار خفيفة الشدّة غالبًا. 

تشكل الصقيع جنوب سيناء وشمال الصعيد
وتواصل درجات الحرارة انخفاضها ليلًا، ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، مع فرصة لتشكل الصقيع جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتشهد مصر أكثر شتاء برودة منذ عشر سنوات، إذ تنخفض درجات الحرارة بما يصل إلى سبع أو ثماني درجات عن المعتاد، وفقًا لسلطات الأرصاد الجوية.

وفي مدينة الإسكندرية الساحلية، المطلة على البحر المتوسط أغلقت المدارس بسبب موجة برد غير مسبوقة. حتى أن هذه المدينة شهدت تساقطًا غير مسبوق للثلوج في أوائل يناير الماضي.

وأعلنت سلطات الأرصاد الجوية أيضًا حدوث اضطرابات في حركة الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسط بسبب أمواج تصل لستة أمتار، فيما وضوح الرؤية بالكاد يزيد على متر.

ومنذ ديسمبر الماضي عمت موجة ثلج نادرة الشرق الأوسط ، في مشهد حول مدنا عربية إلى ما يشبه الأوروبية، بعد أن كسى اللون الأبيض المنازل والشوارع؛ الأمر الذي ترك فرحة غامرة لدى البعض، ممن حرصوا على التقاط صور تذكارية مع الثلج، فيما خلف هذا الطقس أوضاعًا كارثية لدى اللاجئين والمعوزين.

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