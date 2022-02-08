«فرانس برس»: مقتل 32 جنديا في اشتباكات بين القوات اليمنية والحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 32 جنديًا على الأقلّ وجُرح أكثر من مئة شخص في الأيام الثلاثة الأخيرة في شمال اليمن قرب الحدود مع السعودية في اشتباكات مع الحوثيين، على ما أعلنت مصادر عسكرية، الثلاثاء.

ويشهد اليمن حربًا متواصلة منذ 2014 بين القوات الحكومية والحوثيين المدعومين من إيران الذين سيطروا على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء. وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم القوات الحكومية اعتبارًا من 2015.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، قُتل 32 عسكريًا من القوات الحكومية بينهم أربعة ضباط، خلال هجوم، السبت، على منطقة حرض في محافظة حجّة، حسب ما أكدت مصادر عسكرية لوكالة «فرانس برس». وأسفر الهجوم أيضًا عن مئة جريح على الأقلّ في صفوف العسكريين، حسب المصادر نفسها التي لفتت إلى أن المواجهات لا تزال مستمرّة.

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ولقي 56 مقاتلًا حوثيًا حتفهم في المواجهات والغارات الجوية للتحالف، حسب مسؤول عسكري حكومي. ومن النادر أن يُفصح الحوثيون عن الخسائر في صفوفهم. وحسب مصادر عسكرية، لم تتمكّن القوات الموالية للحكومة بعد من استعادة منطقة حرض لكنها تمكنت من تطويقها.

وتدور الحرب في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، بينما تعاني البلاد أزمة إنسانية حادة.