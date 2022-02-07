المغرب يشيع الطفل ريان بعد صدمة وأسى عارمين

القاهرة - بوابة الوسط

يُودع المغرب الطفل ريان الذي أُخرج ميتا من بئر علق فيها خمسة أيام، في مأساة هزت العالم، مخلفة صدمة وأسى عارمين، حيث يُرتقب أن تشيع جنازته في قرية إغران التي كانت مسرحا للحادث شمال المملكة.

ويُنتظر إقامة مراسم الجنازة، الإثنين، بحسب ما أفاد أحد أقارب العائلة والنائب البرلماني عن إقليم شفشاون عبدالرحيم بوعزة لوكالة «فرانس برس». ونُقل جثمان الطفل إلى المستشفى العسكري بالرباط، وفق أحد أقاربه، لكن لم يعرف رسميا ما إذا خضع لتشريح طبي.

وبعدما حبست مأساة ريان البالغ خمسة أعوام، الأنفاس في حالة ترقب قصوى خلال الأيام التي استغرقتها عملية معقدة للوصول إليه، خلفَ انتشاله ميتا موجة من الحزن والأسى في المغرب والعالم.

ردم البئر التي سقط فيها ريان

وفي تلك الأثناء، بدأت السلطات، الأحد، أشغال ردم البئر التي سقط فيها الطفل عرضا، والنفق الذي تطلب تشييده جهدا مضنيا للوصول إليه، بحسب مراسلي الوكالة الفرنسية.

وقال موقع القناة المغربية الأولى إن العالم يبكي ريان، الذي ذكر الملايين «بالإنسانية»، بينما وجه بابا الفاتيكان فرنسيس الأحد في عظته، التحية للشعب المغربي الذي عمل جاهدا لإنقاذ ريان، كما صدرت رسائل تضامن من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فضلا عن مدونين ومشاهير رياضيين وفنانين.

صدمة والدي الطفل

وفي مؤشر إلى التأثر الكبير بهذه المأساة، صدر إعلان وفاة الطفل عن الديوان الملكي مساء السبت، حيث أورد في بيان، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قدم تعازيه لوالدي الطفل ريان في اتصال هاتفي «بعد الحادث المفجع الذي أودى بحياته».

وحرص والداه في تصريحين مقتضبين للإعلام على شكر جميع من وقف بجانبهما، معزيين نفسيهما «الحمد لله، هذا قدرنا»، ومنذ سقوط ريان في البئر «لم يقويا على أكل أي شيء تحت هول الصدمة»، وفق قريبهما هشام أجعوك.

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وأضاف، في حديثه إلى «فرانس برس»، الأحد «صمت رهيب عم القرية هذا الصباح (...) انتظرت إخراجه بفارغ الصبر والكل كان يصلي لأجله».

بدوره قال جار العائلة منير أضبيب «لم أقو على النوم طيلة خمسة أيام، لدي ابن بعمر ريان كلما رأيته أتذكره (...) وكلما حاولت إغماض عيني تداهمني صورته عالقا في البئر. أنا حزين جدا».

وفضلا عن عبارات المواساة والحزن، دعت تعليقات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي إلى استغلال الزخم الواسع الذي خلفته هذه المأساة للتفكير في «إنقاذ عشرات الآلاف من الأطفال الأبرياء من بئر الحرب العبثية باليمن، وعشرات الآلاف من أطفال سوريا النائمين الآن تحت أجنحة الهلاك بالمخيمات المُلقاة في الصقيع»، كما كتب الروائي المصري يوسف زيدان على «فيسبوك».

خمسة أيام للوصول إلى الطفل

واحتاجت فرق الإنقاذ خمسة أيام للوصول إلى الطفل لأنه كان عليها أولا حفر شق عميق ضخم ثم نفق أفقي. وقد تباطأ تقدمها بشكل كبير بسبب طبيعة التربة إذ إن بعض الطبقات صخرية وأخرى رملية جدا.

وكان ريان سقط الثلاثاء عرضا في بئر جافة يبلغ ارتفاعها 32 مترا، وضيقة يصعب الوصول إلى قعرها، حفرت قرب منزل العائلة. ودخلت فرق الإسعاف من ثغرة أفقية بعد ظهر السبت استغرق حفرها سنتيمترا تلو الآخر، وحفرَ عناصرها بأيديهم لتجنب أي انهيار أرضي.

وقال علي صحراوي الذي شارك في الحفر «كانت مغامرة محفوفة بالمخاطر لكن ظل لدي أمل بالعثور عليه حيا». كما عملت فرق الإنقاذ على إرسال الأكسجين والماء عبر أنابيب وزجاجات إلى ريان من دون التأكد من قدرته على استخدامها.

ويذكر هذا الحادث بمأساة مماثلة وقعت مطلع العام 2019 في إسبانيا، حيث توفي الطفل جولين البالغ عامين إثر سقوطه في بئر قطره 25 سنتيمترا وعمقه أكثر من مئة متر، وانتشلت جثته بعد عملية استثنائية استغرقت 13 يوما.