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بايدن يتطلع لزيارة إسرائيل هذا العام ويجدد دعمه لـ«القبة الصاروخية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 09:26 صباحا
بايدن يتطلع لزيارة إسرائيل هذا العام ويجدد دعمه لـ«القبة الصاروخية»
بايدن وبينيت في البيت الأبيض العام الماضي. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه يتطلع إلى زيارة إسرائيل في وقت لاحق هذا العام، وذلك خلال مكالمة هاتفية، الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وفق بيان للبيت الأبيض.

وأكد بايدن «دعمه الثابت» لأمن إسرائيل و«دعمه الكامل» لتجديد نظام القبة الحديد للدفاع الجوي، وفق وكالة «فرانس برس». وقال البيت الأبيض إن الرجلين ناقشا أيضا المخاوف من استعداد روسيا لإمكان غزو أوكرانيا. وجاء في البيان أن «الرئيس شكر لرئيس الوزراء دعوته لزيارة إسرائيل وقال إنه يتطلع إلى إجراء الزيارة في وقت لاحق هذا العام».

واستقبل الرئيس الأميركي بينيت في البيت الأبيض العام الماضي، حيث حاول الرجلان وضع خلافاتهما جانبا وتشكيل جبهة موحدة. وتعارض إسرائيل بشدة محاولة بايدن العودة الى الاتفاق النووي مع إيران للعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.

شراكة دافئة بين أميركا وإسرائيل
وسبق لبينيت أن أكد أنه سيواصل بناء المستوطنات وسيعارض قيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل العام 1967. وقال البيت الأبيض، الأحد، إن بايدن تحدث مع بينيت «لإعادة التأكيد على الشراكة الدافئة والتاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل». وقد ناقشا الأمن في الشرق الأوسط «بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها».

وأكد بايدن التزامه الاستقرار في المنطقة «مع تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والازدهار».

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