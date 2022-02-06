الجزائر.. «جبهة التحرير» تفوز في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة

القاهرة - بوابة الوسط

فاز حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر قوة سياسية في الجزائر، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، بحسب النتائج التي أعلنها رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الأحد.

وحصل حزب جبهة التحرير على 26 مقعدًا من أصل 68 تنافس عليها 457 مرشحًا، في اقتراع غير مباشر جرى السبت. وحل المستقلون في المركز الثاني بـ13 مقعدًا ثم التجمع الوطني الديمقراطي بـ11 مقعدًاـ وفق «سكاي نيوز».

انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة (136 من أصل 204)

وجاءت النتائج مشابهة لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في يونيو بفوز جبهة التحرير ثم المستقلين.

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ويجرى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة (136 من أصل 204)، من بين الأعضاء مجالس البلديات والولايات ومن طرفهم، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي أي 68 عضوا، لولاية تستمر ست سنوات على أن يتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات.

الاقتراع هو الأول في عهد عبدالمجيد تبون

وهذا الاقتراع هو الأول في عهد الرئيس، عبدالمجيد تبون الذي اعتبره «استكمالا لمسار بناء مؤسسات الدولة» بعد انتخاب مجلس النواب ثم المجالس المحلية في نوفمبر.

ورغم إضافة بعض الصلاحيات إلى مجلس الأمة في دستور 2020؛ فإن دوره يبقى مرتبطا بالنظر في القوانين التي سبق التصويت عليها في الغرفة الأولى للبرلمان، ما عدا في مجال التشريع للتنظيم المحلي أو التقسيم الإقليمي، بما أن ثلثي أعضائه من المُنتخَبين المحليين.